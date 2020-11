Cyber Monday: cosa regalare a chi si avvicina al mondo del lavoro

Pc, tablet e smartphone: ormai tutti abbiamo a che fare con questi dispositivi diventati utilissimi per affrontare qualsiasi aspetto della nostra vita, dal più piccolo al più grande. La tecnologia si è evoluta ed è diventata di grande aiuto anche per cercare lavoro.

Tutti vorremmo trovare l’impiego dei sogni: se siamo pronti a entrare nel mondo del lavoro oppure se abbiamo un amico o un parente che non vedono l’ora di iniziare la professione che tanto desiderano, le offerte del Cyber Monday possono darci gli spunti giusti per un’idea non soltanto utile, ma anche smart.

Il Natale si sta avvicinando velocemente e per non farci trovare impreparati con i regali, possiamo sfruttare il “lunedì cibernetico” e far felice chi sta già immaginando il suo futuro ufficio. Siamo confusi e non sappiamo cosa acquistare? Nessun problema, questi spunti ci aiuteranno a fare la scelta giusta.

Pc, tablet e non solo

Inviare mail, scrivere documenti e curriculum, ma anche fare ricerche su internet, quando si cerca lavoro non bisogna sottovalutare questi aspetti, quindi per farlo al meglio e comodamente da casa, i regali che possano aiutare un nostro caro nella ricerca del lavoro sono i pc o i tablet.

I device sottili e leggeri hanno ampi schermi e sono resistenti agli urti, quindi possono essere portati sempre con sè quando si passa da un colloquio all’altro.

Per chi sta cercando di farsi largo nel mondo dell’architettura o dell’ingegneria possiamo pensare anche a pennini digitali utili per prendere appunti o per presentare in modo smart disegni e progetti.

Chi invece non riesce a fare a meno di utilizzare lo smartphone o trascorrere intere giornata davanti al tablet in cerca di lavoro, per rendere tutto più semplice e pratico è possibile approfittare degli sconti del Cyber Monday e regalare una tastiera bluetooth da collegare ai dispositivi e scrivere molto più comodamente e velocemente.

Per arrivare sempre in orario: Smartwatch

Arrivare in orario al colloquio della vita può essere determinante, quindi se abbiamo un amico ritardatario e teniamo al suo futuro lavorativo possiamo regalargli uno smartwatch. Grazie all’agenda personale, non solo avrà tutti gli impegni sotto controllo, ma potrà leggere le mail in ogni momento. Inoltre, se la persona a cui vogliamo fare questo regalo è distratta e dimentica spesso lo smartphone a casa, con lo smartwach può rispondere alle chiamate più importanti anche se non ha il cellulare con sè.

Dopo una lunga giornata di ricerche, tutti hanno bisogno di un po’ di relax, con questo orologio basta selezionare l’artista preferito e rilassarsi tra un annuncio e l’altro.

Stampanti e scanner per ogni documento

Stampare un semplice documento o il curriculum diventa complicato quando non si hanno gli accessori a disposizione. Autonomia e flessibilità consentono di essere sempre pronti ad ogni proposta e dimostrare le nostre competenze. Quindi se siamo in cerca di lavoro o vogliamo rendere più semplice il compito ad un nostro caro, approfittando del Cyber Monday possiamo regalare una pratica stampante. Multifunzione, a getto di inchiostro, a laser, in bianco e nero o multifunzione a colori led, le stampanti sono immancabili e se vogliamo essere pronti ad ogni evenienza possiamo scegliere quelle portatili e affrontare al meglio qualsiasi imprevisto.

Se la persona che cerca lavoro vuole trasformare i suoi progetti in file e averli a disposizione in formato digitalizzato, come rinunciare ad uno scanner? In pochi secondi avrà i suoi documenti preferiti in alta qualità pronti per conquistare il futuro datore di lavoro!

Auricolari per rispondere in qualsiasi momento

Cercare lavoro vuol dire essere sempre in movimento, ma nello stesso tempo bisogna essere pronti a rispondere ad ogni chiamata in qualsiasi circostanza, gli auricolari possono rivelarsi uno strumento indispensabile anche per partecipare a colloqui in videoconferenza e nello stesso tempo conservare la massima libertà.

Penna usb: per avere tutti i documenti in tasca

Districarsi tra un colloquio e l’altro e avere il portfolio sempre a portata di mano può essere faticoso e impegnativo. Si può dimenticare il documento tanto importante o rovinare quelli che già si hanno e si rischia di non fare una buona impressione davanti al futuro capo. Per consentire ai nostri cari di avere tutto con sè, possiamo regalare una penna usb. Essenziale o personalizzata e con i giga di cui c’è bisogno, potranno avere tutti i loro file più preziosi direttamente in tasca.

Droni e macchine fotografiche

Se si vuole essere originali e aiutare qualcuno a trovare il lavoro dei sogni, soprattutto se si occupa di fotografie e video, non dobbiamo fare altro che approfittare del Cyber Monday per acquistare droni e macchine fotografiche.

Diventati sempre più di uso comune, i droni permettono di ottenere riprese dall’alto con risultati spettacolari e mozzafiato. Le macchine fotografiche sono ormai il trionfo della tecnologia perchè permettono di catturare qualsiasi immagine con la massima nitidezza e precisione.

Per avere sempre la batteria carica: power bank

Il nostro amico o parente è sempre irraggiungibile perchè ha il telefono scarico e dimentica puntualmente di ricaricarlo? Niente paura potete aiutarlo con la power bank, una batteria esterna che consente di ricaricare qualsiasi dispositivo anche quando non c’è una presa elettrica nelle vicinanze. Con questo regalo tecnologico non correrà mai il rischio di avere tablet, pc e smartphone scarichi nel momento cruciale del colloquio.

Per un colloquio impeccabile

Quando si deve affrontare una selezione per essere assunti, anche il look vuole la sua parte! Un regalo più che azzeccato in questo caso è quello per la cura della persona. Un rasoio di precisione per lui e una piastra per capelli per lei, di sicuro regaleranno un aspetto curato e professionale, proprio quello di cui c’è bisogno per ottenere il posto di lavoro tanto desiderato.

La ricerca del lavoro è sempre difficile e a volte scoraggiante, ma con le offerte del Cyber Monday e con il regali giusti aiuteremo le persone a cui vogliamo bene ad avere una marcia in più.