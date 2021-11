Black Friday: le offerte imperdibili di Adidas e Nike su scarpe e abbigliamento sportivo

Il Black Friday 2021 è più sportivo che mai. Tutti i brand più importanti che si occupano di abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica aderiscono all'iniziativa del "venerdì nero" allungato, mettendo in vetrina una serie di promozioni molto allettanti. Se dovete rifare il guardaroba per la palestra e le vostre sgambate quotidiane, o se amate indossare abiti comodi e sportivi anche durante il giorno, questa è l'occasione giusta per fare incetta di articoli a prezzi stracciati.

Black Friday, gli sconti di Nike

Per il Black Friday 2021 Nike ha deciso di adottare una politica semplice, ma efficace: perché proporre una promozione su articoli selezionati, quando è possibile estendere uno sconto del 25% su tutto il catalogo? Avete capito bene: Nike propone il 25% su tutte le scarpe, l'abbigliamento sportivo e l'attrezzatura per sport e fitness. Il funzionamento è molto semplice, e vale solo per gli acquisti online:

accedi al sito Nike.com o all'app per smartphone. Se non disponi di un account, è sufficiente registrarsi

seleziona i tuoi articoli e mettili in carrello, nel momento del check out inserisci il codice sconto GAME21 (scritto tutto in maiuscolo)

(scritto tutto in maiuscolo) ricevi immediatamente il 25% di sconto sui tuoi acquisti Nike

La promozione in questione vale dalle 7.30 di giovedì 25 novembre e durerà fino alle 9 di martedì 30 novembre 2021. Il codice può essere utilizzato per più acquisti, a patto che il valore del carrello sia inferiore o uguale a 500 euro di spesa.

Adidas: grossi sconti per il Black Friday 2021

Diversa la politica adottata da Adidas per il Black Friday 2021, ma forse per molte persone più allettante. Il colosso dell'abbigliamento sportivo statunitense, infatti, propone sconti importanti, fino al 50% su migliaia di prodotti, per lui e per lei. Sarà semplice trovare la sneaker a metà prezzo, così come i completi da palestra al 30 o 40%, e così via. Tra le offerte più interessanti, in particolar modo, troviamo moltissime scarpe, comode, sportive e trendy. Eccone alcune imperdibili.

Adidas: scarpe Continental 80

Ispirate alle storiche Continental, l'iconico modello Adidas lanciato sul mercato negli anni '80, hanno un design che racchiude il vero stile Adidas. La tomaia in pelle bianca, fedele alle linee pulite e minimal della versione originale, rende la silhouette un campione di versatilità. La striscia e la fodera in tessuto completano il tutto.

Acquistale qui con il 50% di sconto

Scarpe Adidas Sleek

Scarpe super sportive, con una nota di stile in più. La punta affusolata e la tomaia in pelle morbidissima donano alle adidas Sleek un'aria da red carpet. Il taglio stretto dona un look sartoriale alla silhouette, impreziosita dal tocco dorato sulla punta dei lacci.

Comprale ora a metà prezzo

Adidas SL 7200

Per gli amanti della corsa, ma non solo. Le SL 7200 di Adidas incarnano lo spirito delle scarpe da running anni '70, ma i materiali di cui sono fatte e il comfort che veicolano rappresentano l'avanguardia del brand a stelle e strisce. Un equilibrio perfetto di presente e passato che oggi arriva ai tuoi piedi per portare stile e morbidezza.

Acquistale subito con il 50% di sconto