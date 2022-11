Gli smartphone 'top di gamma' da non perdere con il Black Friday

Tempo di Black Friday, tempo di sconti 'folli' per assicurarsi un nuovo smartphone top di gamma a prezzo super ribassato. Non nascondiamoci dietro a un dito, il 'venerdì nero' è l'occasione di fare acquisti senza rischiare di prosciugare troppo le proprie finanze, e anche quest'anno saranno molte le persone a caccia dell'offerta giusta per portare a casa i migliori cellulari sul mercato.

Black Friday: gli smartphone in sconto

Di offerte sui migliori smartphone, nei giorni del Black Friday, ce ne saranno moltissime, e sarà possibile scegliere il proprio modello preferito, con prestazioni da top della classe, per molti senza troppi rimpianti, per tanti altri risparmiando diverse centinaia di euro. Si va dal classico iPhone 14, nuovo flagship Apple, ai modelli più quotati prodotti dagli altri colossi del tech: Samsung, realme, Xiaomi. Ce n'è per tutti i gusti e le esigenze. Vediamo di seguito alcuni modelli imperdibili per chi necessita (o vuole togliersi lo sfizio) di uno smartphone completo, veloce e performante, e che possibilmente possa scattare foto e girare video in alta qualità.

I super smartphone Apple

iPhone 13 si presenta ancora come uno smartphone potentissimo, ma la nuova famiglia di iPhone 14 è anche meglio. Tra i quattro nuovi dispositivi di Cupertino, fanno capolino con decisione iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, i super top di gamma. Smartphone dalle prestazioni garantite e di assoluto livello. Certo costano, ma con il Black Friday è possibile godere di uno sconticino non irrilevante.

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max vantano un raffinato design in acciaio chirurgico inossidabile e vetro opaco, disponibile in quattro colori. Disponibili nei formati da 6,1" (iPhone 14 Pro) e da 6,7" (iPhone 14 Pro Max), integrano un display Super Retina XDR con ProMotion e display always-on per la prima volta su iPhone, reso possibile dal nuovo refresh rate a 1Hz e da diverse tecnologie di efficienza energetica. Ora la schermata di blocco mostra a colpo d’occhio l’ora, i widget e le attività, diventando ancora più utile. Il display offre anche la più alta luminosità di picco all'aperto in uno smartphone: fino a 2000 nits, il doppio della luminosità rispetto all'iPhone 13 Pro.

Samsung, gli smartphone 'ultra'

Il grande concorrente di Apple non sta a guardare, e dispone nella propria galassia di smartphone 'ultra', come del resto si chiama il modello flagship più performante dell'intera famiglia S22.

Con gli S22, Samsung ha iniziato un nuovo percorso verso una maggiore sostenibilità nella produzione di dispositivi tecnologici di consumo. Parte dei pulsanti del volume e delle sezioni laterali interne dei telefoni è infatti composta da materiale derivato dalla lavorazione delle reti da pesca in disuso, recuperate dagli oceani. Tutti i modelli godono di aggiornamenti alla parte hardware, dal processore alla memoria ram e spazio di archiviazione, che sull'Ultra arriva anche a 1Tb.

Ma il cambio di passo più deciso si ga nel comparto fotografico: il colosso coreano ha introdotto funzionalità come 'Nightography', pensata per gli scatti ad ambienti notturni o comunque in condizioni di scarsa luminosità. Qui interviene l'intelligenza artificiale che migliora le foto e preserva colori e caratteristiche dell'ambiente originale. Galaxy S22 e S22+ hanno un sensore principale da 50MP, mentre la versione Ultra si spinge fino a 108.

Per la cattura dei video, 'Auto Framing' rileva fino a 10 persone e calibra automaticamente la messa a fuoco della fotocamera, così da ritrarre ogni soggetto in maniera definita. Entrambi i dispositivi sono potenziati dalla tecnologia Vdis che minimizza le vibrazioni, così da ottenere filmati fluidi anche se registrati in movimento.

Realme: top di gamma a prezzo ancora più basso

È una delle realtà più interessanti degli ultimi due anni. Realme è un vero e proprio colosso, nato per garantire all'utenza smartphone di spessore (nel senso delle prestazione) a prezzo ridotto. E con il Black Friday è possibile acquistare i migliori modelli, i cosiddetti top di gamma, a prezzi stracciati.

Tra i tanti cellulari proposti dal brand, se davvero cercate la potenza assoluta in termini di processore e durata, Gt Neo 3 è ciò che fa per voi. La caratteristica più rilevante? Si ricarica da 0 a 50% in soli 5 minuti. Il colosso cinese è riuscito ad ottenere un simile risultato grazie alla tecnologia proprietaria UltraDart, che alimenta il telefono con 150 watt di potenza. Per contenere il calore generato dalla ricarica, realme adotta un sistema a camera di vapore, con una struttura di dissipazione a nove strati, che dovrebbe abbassare le temperature di picco fino a 19 gradi

realme Gt Neo 3 ha caratteristiche da top di gamma, e non ha nulla da invidiare ai flagship della concorrenza 'più rinomata'. Ha display Amoled da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e monta processore Dimensity 8100 di MediaTek, memoria Ram fino a 12 GB e caapacità di archiviazione interna fino a 256 GB. Sul fronte del comparto fotografico, lo smartphone dispone di un sensore principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 8 e macro da 2. Altre caratteristiche degne di nota sono gli speaker stereo, con supporto Dolby Atmos e Hi-Res Audio, così come il lettore di impronte integrato nel display che può rilevare anche il battito cardiaco.

Xiaomi, smartphone potenti e garantiti

Da diversi anni il brand cinese ha saputo ritagliarsi una grossa fetta del mercato degli smartphone, proponendo dei cellulari potenti, performanti e gradevoli nelle linee e nel design. La famiglia più ricente e di livello è sicuramente la Serie 12, che permette agli utenti di scattare immagini di elevata qualità, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione più o meno difficili o dalla presenza di eventuali oggetti in movimento. Tutti e tre i device della galassia montano una tripla fotocamera al posteriore, con un potente grandangolo da 50 MP.

Il vero top di gamma, Xiaomi 12 Pro, in particolare, monta display Super Amoled da 6,7", con risoluzione QHD+ e refresh 120 Hz, luminosità di picco 1.500 nit, e sensore impronte sotto lo schermo. Eccellente il processore di ultima generazione Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, e la memoria da 256GB associata a Ram da 8 o 12 giga. Grazie a un comparto fotografico avanzato, permette di scattare selfie perfetti, sfruttando un sensore anteriore da 32 megapixel. Un modello 'top', da non farsi sfuggire con i super sconti del Black Friday.