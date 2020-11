Black Friday: idee e consigli per avere la Spa direttamente a casa

Natale e l’ultimo dell’anno sono due appuntamenti sempre più vicini: a differenza di quello a cui siamo abituati quest’anno le festività saranno diverse e dovremo trascorrerle in modo insolito.

Questo non vuol dire che si deve rinunciare allo spirito tipico di questo periodo, grazie al Black Friday possiamo concederci dei momenti di assoluto relax ricreando una piccola Spa ”casalinga”.

Bagni caldi, massaggi e skincare saranno a portata di mano grazie ad una serie di prodotti che non ci faranno rimpiangere un centro benessere vero e proprio.

Ecco alcune idee e consigli per ricreare un ambiente perfetto tra le quattro mura.

Essenze e aromi

L’aromaterapia ha un effetto benefico sul nostro corpo e sul nostro spirito. Le essenze e le fragranze da sprigionare nell’ambiente per migliorare l’umore sono tante: se siamo alla ricerca di un po’ di positività non c’è niente di meglio del bergamotto e perchè non affidarsi alle essenze agrumate per ritrovare le giuste energie? La cannella, invece, è la fragranza che con il suo profumo delicato migliora la memoria e rivitalizza tutti i sensi.

Grazie ai diffusori per l’aromaterapia e agli oli essenziali da diluire direttamente nella vasca, il bagno di casa somiglierà in tutto e per tutto a una Spa.

Illuminazione

Le essenze sono importanti, ma le luci non sono da meno. Bastano delle candele profumate, le luci soffuse e in un attimo dimenticheremo di essere nel bagno di casa e potremo avere la sensazione di essere in un centro benessere.

Blu, rosso, verde e viola: ogni colore ha un effetto benefico e terapeutico sul nostro umore e grazie alle lampade per la cromoterapia è possibile ricreare un luogo magico e incantato.

Sali da bagno e non solo

Una coccola è sempre gradita e con il Black Friday potremo avere tutte quelle di cui abbiamo bisogno per trascorrere le feste all’insegna del benessere. I sali da bagno sono soltanto uno dei tanti prodotti per concedersi un lungo momento rilassante. Bagnoschiuma idratanti, bombe frizzanti, ma anche accessori come le spugne esfolianti non possono mancare nella whishlist di ogni Spa addicted. Quando usciamo dalla vasca, poi, sarà impossibile non farsi conquistare da morbidi e avvolgenti asciugamani.

Cura della pelle e massaggi

Wellness e beauty sono le parole d’ordine per una Spa a regola d’arte. Per avere una pelle sana e idratata ed eliminare ogni residuo d’inquinamento, stress e alimentazione non corretta, dobbiamo prendercene cura con trattamenti anti-age, saune portatili per dilatare i pori e massaggiatori per il viso.

Se poi vogliamo concederci il relax totale, magari mentre sorseggiamo un buon bicchiere di vino, non si può fare a meno del cuscino massaggiatore da usare nella vasca per distendere collo e spalle. Dopo un bagno rigenerante, per rendere indimenticabili gli ultimi giorni dell’anno, i set di accessori per manicure e pedicure sono i must have che renderanno perfetti mani e piedi.

Con il Black Friday e un po’ di fantasia, ricreare una piccola Spa a casa sarà un gioco da ragazzi.