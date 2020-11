Divertirsi e combattere la noia con videogiochi e console

I videogiochi possono diventare un passatempo perfetto per trascorrere un pomeriggio e una serata divertente in casa

Gli appassionati dei videogames amano trascorrere il loro tempo libero tra un'avventura, una partita di calcio o un gioco di ruolo rimanendo comodamente in casa.

Compagni ideali per combattere la noia, possono essere un utile passatempo se si è soli, ma sono anche un modo per riunire la famiglia e trascorrere del tempo insieme. Con una console e un gioco anche le serate più noiose si trasformano nell'occasione giusta per organizzare divertenti sfide all'ultimo colpo di joystick.

I videogiochi sono in continua evoluzione, non è semplice capire quelli che fanno al caso nostro o cosa regalare ad un appassionato del genere. Se vogliamo saperne di più e acquistare il dono perfetto per nostro figlio o un amico, il Black Friday è l'occasione giusta per andare alla scoperta di questo mondo a prezzi convenienti.

Pronti a conoscere tutto sui videogames?

Videogiochi

Regalare o scegliere un videogioco non è semplice come sembra, ci sono molte categorie e non vanno bene per tutti, molto dipende dai gusti e dall'età, per orientarsi nella scelta è bene sapere i generi in commercio:

giochi d’avventura : è un genere che permette al giocatore di immedesimarsi con il protagonista, superare prove, ostacoli e avere la meritata ricompensa livello dopo livello. Gli esempi classici di giochi d'avventura sono Super Mario, The Legend of Zelda e Spider-Man;

: è un genere che permette al giocatore di immedesimarsi con il protagonista, superare prove, ostacoli e avere la meritata ricompensa livello dopo livello. Gli esempi classici di giochi d'avventura sono Super Mario, The Legend of Zelda e Spider-Man; giochi d’azione : prontezza di riflessi e abilità strategiche sono le qualità da esaltare quando si decide di giocare ad un gioco d’azione. Tra gli immancabili non possiamo dimenticare Death Stranding, Death Medievil o The Last Guardian;

: prontezza di riflessi e abilità strategiche sono le qualità da esaltare quando si decide di giocare ad un gioco d’azione. Tra gli immancabili non possiamo dimenticare Death Stranding, Death Medievil o The Last Guardian; giochi di simulazione : progettare spazi, costruire strade, guidare una macchina di Formula 1 a 300 chilometri orari e rimanere comodamente a casa è possibile grazie ai videogiochi di simulazione. I gamer si trasformano ogni volta in qualcuno di diverso e se amiamo la natura e gli animali impossibile non immergerci nel mondo di Switch Animal Crossing;

: progettare spazi, costruire strade, guidare una macchina di Formula 1 a 300 chilometri orari e rimanere comodamente a casa è possibile grazie ai videogiochi di simulazione. I gamer si trasformano ogni volta in qualcuno di diverso e se amiamo la natura e gli animali impossibile non immergerci nel mondo di Switch Animal Crossing; giochi di ruolo : conosciuti anche come Rpg (dall'inglese role-playing game), la caratteristica principale è quella di creare un personaggio pronto ad essere customizzato durante il corso del gioco in base al nostri gusti. Molti di questi giochi come Final Fantasy, Pokemon e Miitopia uniscono l’avventura alla possibilità di immedesimarsi con il protagonista;

: conosciuti anche come Rpg (dall'inglese role-playing game), la caratteristica principale è quella di creare un personaggio pronto ad essere customizzato durante il corso del gioco in base al nostri gusti. Molti di questi giochi come Final Fantasy, Pokemon e Miitopia uniscono l’avventura alla possibilità di immedesimarsi con il protagonista; giochi sportivi: per non rinunciare allo sport anche se abbiamo deciso di rimanere a casa, possiamo scegliere questo tipo di giochi. Tra i più famosi senza dubbio ci sono quelli a tema calcio, ma non mancano altri sport come NBA, corsa automobilistica o Baseball.

Console

Se siamo o vogliamo diventare dei veri esperti di videogiochi sappiamo quanto sia importante la console. Ma qual è la migliore? Non esiste un modello che spicca sugli altri, la scelta dipende dai nostri interessi e passioni ma anche dalla giocabilità che ci fa divertire di più. Quindi non ci resta che provare tra:

Playstation;

Xbox One;

Nintendo Switch.

Accessori

Console e videogiochi non sono le uniche cose da prendere in considerazione. Per diventare gamer esperti non dobbiamo tralasciare gli accessori. Le cuffie sono perfette se vogliamo avere un’esperienza unica a 360°, i controller ci permettono di avere una migliore esperienza di gioco. Tra i classici e quelli che riproducono un volante possiamo davvero sbizzarrirci e divertirci tra un videogames e l’altro.

Le alternative non mancano, basta scegliere quello che ci ispira di più e ogni pomeriggio o serata diventerà speciale e spensierata senza bisogno di uscire di casa.