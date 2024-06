Dal 15 al 23 giugno torna a Roma il BNL Italy Major Premier Padel, l’appuntamento di padel più atteso dell’anno

Il 2024 rappresenta la nuova era del padel a livello internazionale. E non poteva essere altrimenti, vista anche la fotografia dello stato di salute di questo sport realizzata da World Padel Report: a padel giocano 30 milioni di persone in tutto il mondo, 600mila delle quali sono tesserate per le federazioni di appartenenza. 1,5 milioni di persone provengono dall’Italia, a testimonianza di come questo è un Paese che ha sempre identificato nel padel uno sport innovativo e diverso.

Le donne rappresentano il 40% dei padelisti attivi. Numeri che potrebbero aumentare notevolmente, vista la rapidità con cui questo sport continua a diffondersi e ad appassionare un pubblico molto ampio.

A Roma torna l’appuntamento con il padel

E oggi il grande padel è pronto per tornare a Roma con Il BNL Italy Major Premier Padel da sabato 15 con le qualificazioni a domenica 23 giugno. Grazie al lavoro congiunto tra la Federazione Italiana Tennis e Padel e Sport e Salute, l’Italia si conferma tra le privilegiate nazioni scelte dalla Federazione Internazionale Padel per organizzare alcuni tra i più grandi e importanti eventi mondiali dedicati a questa disciplina. Un vero e proprio orgoglio italiano.

134 match in 9 giorni, per uno spettacolo garantito dalla formula combined – con donne e uomini in contemporanea – che viene riproposta dopo la storica prima assoluta dello scorso anno.

BNL Italy Major Premier Padel: l’edizione 2023

A proposito di Roma 2023, l’obiettivo è superare intensità ed emozioni provate sia dentro che fuori gli spalti, la prima edizione disputata nella formula combined con donne e uomini in contemporanea. Un torneo estremamente equilibrato sin dai primi turni, che ha visto competere le migliori coppie del pianeta, tanto al maschile (con nomi del calibro di Lebron-Galan, Stupaczuk-Di Nenno, Belasteguin-Yanguas, Navarro-Chingotto), quanto al femminile (Gonzalez-Brea, Sanchez-Josemaria, Icardo-Riera, Orsi-Llaguno) e che alla fine ha incoronato Re di Roma, Arturo Coello e Agustin Tapia, e Regine, Gemma Triay e Marta Ortega.

Circa 25mila spettatori hanno assistito a quello che è stato in tutto e per tutto un evento memorabile.

I biglietti per il BNL Italy Major Premier Padel

È caccia al biglietto anche per quest’anno: i più appassionati hanno preso di mira il sito dedicato all’iniziativa.Esattamente come per gli Internazionali BNL d’Italia, i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel potranno usufruire di uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto e di una riduzione del 10% sull’acquisto dell’abbonamento. È confermata anche per questa edizione, la possibilità di upgrade per i Tesserati Gold, novità introdotta lo scorso anno: chi ha acquistato un biglietto per il BNL Italy Major Premier Padel può ottenerne l’upgrade, compatibilmente con la disponibilità nei settori superiori rispetto a quello del tagliando iniziale. Le richieste di upgrade devono essere presentate entro il 12 giugno a questo link.

Il BNL Italy Major Premier Padel

Per chi invece volesse vedere la competizione direttamente da casa propria, è possibile collegarsi al canale SuperTennis TV, che trasmetterà in esclusiva il BNL Italy Major Premier Padel. Inoltre, grazie all’HBBTV (acronimo di Hybrid Broadcast Boradband TV), lo spettatore potrà accedere alla diretta di un secondo match in corso al Foro Italico. Ovviamente, Super Tennis TV propone per tutta la durata della gara un approfondimento a 360 gradi della competizione con interviste e recap di momenti salienti dei vari match.