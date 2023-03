A Bologna aprono le audizioni per un corso dedicato ad aspiranti doppiatori

Condizione preliminare - e necessaria - per raggiungere l’eccellenza in una qualsiasi professione, è affrontare un percorso formativo e propedeutico alla mansione, in grado di affrontare più aspetti possibili del lavoro di domani.

Insomma, il talento in sé non è sufficiente per arrivare ad eccellere: raggiungere il vertice del proprio campo professionale presuppone un duro lavoro di studio e apprendimento, di acquisizione di nozioni e abilità, di pratica e di gavetta.

L’arte del doppiaggio

Un discorso che vale ancor di più per le professioni complesse come quella del doppiatore, dove la tecnica, per essere eseguita correttamente e in modo accurato, necessita non solo di un continuo lavoro di esercizio, ma anche l’acquisizione di una sensibilità interpretativa e di doti empatiche, per entrare appieno nel personaggio da doppiare.

In virtù di questo, la scuola di doppiaggio italiana, per mantenere quell’altissimo standard qualitativo che ci riconosce tutto il mondo, implementa continuamente tecniche e approcci nuovi per adeguarsi ai cambiamenti del mondo cinematografico.

Vero e proprio fiore all’occhiello dell’industria del cinema italiano, la nostra scuola di doppiatori vanta di essere la migliore al mondo tanto che questa disciplina, nel corso degli anni, è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica del nostro paese.

D’altronde, il doppiaggio è una vera e propria arte che richiede studio, pratica, ma anche talento e capacità mimetiche e attoriali per poter interpretare la sfera emotiva dei personaggi. Vien da sé che la trasmissione di un tale sapere deve per forza di cose essere veicolata da una tradizione solida e con una storia alle spalle.

In partenza un corso a Bologna

Uno dei migliori percorsi formativi per apprendere questa complicata professione è quello, in partenza a Bologna, organizzato da Universal Film Academy, grazie a un programma fedele e coerente con i dettami della tradizione italiana del doppiaggio.

Forte della docenza di stimati professionisti del settore e di un corso di studio – biennale – che tocca tutti gli aspetti del lavoro del doppiatore, il corso di Universal Film Academy unisce teoria e pratica e getta le basi per poter approcciarsi a questo lavoro con una formazione completa. Un lavoro tra l’altro molto richiesto, data la grande mole di produzioni internazionali che richiedono doppiaggio.

Ecco perché, dopo il grande successo e gli importanti risultati raggiunti nella prima edizione, sono attualmente aperte le audizioni alla seconda edizione del corso.

Come candidarsi? Molto semplice: basterà riempire il form sul sito o, in alternativa, contattare l'accademia tramite l’indirizzo mail info@universalfilmacademy.com.