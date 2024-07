Un’eccellenza salentina nella progettazione e industrializzazione di strutture outdoor su misura

Il settore produttivo e manifatturiero italiano è caratterizzato dalla presenza di tante eccellenze locali, con un solido legame con il territorio di riferimento e da aziende a conduzione familiare che fanno della qualità del prodotto il proprio tratto peculiare.

Questa struttura del comparto economico è particolarmente evidente nel settore del design, dove la predilezione di questo approccio sartoriale permette di proporre soluzioni personalizzate e su misura, perfettamente in linea con le aspettative tanto estetiche quanto funzionali dei clienti.

Sprech: soluzioni outdoor custom

Una realtà che fa della qualità e della capacità di mettere a terra progetti custom di altissima qualità il proprio punto di forza è indubbiamente Sprech - Divisione Grandi Progetti, family company salentina che da oltre 40 anni opera nel campo della progettazione e dell’industrializzazione di soluzioni outdoor, con sede a Martano, in provincia di Lecce.

Coperture modulari, pergole, gazebo, dehors, tensostrutture, destinati a un utilizzo commerciale o residenziale: questo sono le principali soluzioni proposte dall’azienda, che si caratterizza tanto in fase di progettazione che di realizzazione per l'approccio artigianale, la sintesi tra estetica, funzionalità e sostenibilità e l’equilibrio tra interno ed esterno grazie all’architettura trasparente.

L’azienda, guidata dal fondatore e dai suoi figli, si avvale nella quotidianità del fondamentale lavoro di dirigenti, manager, tecnici e maestranze altamente qualificate come progettisti, ingegneri, architetti, designer, nella consapevolezza che è proprio il confronto tra professionalità diverse il motore dell’innovazione e della creatività.

Il progetto di Borgo Egnazia

L’esperienza, l’attenzione alla qualità e la capacità di progettare soluzioni dedicate hanno fatto sì che è proprio a Sprech che è stata affidata la realizzazione della struttura a Borgo Egnazia che ha recentemente ospitato il summit G7. Lo staff tecnico Sprech, coordinato dall’ing. e architetto Matteo Monosi, ha preso in carico la direzione dei lavori seguendo ogni fase fino al completamento della struttura.

Questa struttura outdoor su misura, estesa su una superficie di 700 metri quadrati, è stata progettata con meticolosa attenzione ai dettagli per accogliere gli ospiti del vertice mondiale e integrarsi con il contesto circostante. Le linee eleganti richiamano l’architettura armonica del resort, mentre l'illuminazione integrata, le vetrate perimetrali, il doppio sistema di ombreggiamento, la copertura con cielo a vista garantiscono privacy, comfort e un'esperienza esclusiva.

Oltre a questa struttura esterna che ha ospitato la sala principale dei lavori, Sprech ha curato anche la progettazione e l’installazione della pergola Qbox Linea, utilizzata dallo chef Massimo Bottura come completamento della sua cucina presso Borgo Egnazia.

Con Il progetto di Borgo Egnazia per il G7, Sprech ha dato vita a un capolavoro di design che celebra la tradizione italiana nell’arte dell’ospitalità, arricchita al contempo da una visione moderna e innovativa dell’architettura

Foto Credit 1, 2 @https://www.g7italy.it/it/