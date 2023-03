Alta orologeria in Sicilia: dove acquistare, vendere o riparare il proprio prestigioso orologio

Pensate, nel 2022 un Patek Philippe in oro rosa del 1957 è stato venduto all’asta a più di 7 milioni e mezzo di dollari. Un metro di quanto l’uomo sia disposto a “sacrificare” per una passione molto diffusa come quella per gli orologi.

Una cosa è certa: l’alta orologeria, che ha fatto dell’estrema precisione la sua eccellenza, ha raggiunto, con quello e altri marchi, il suo apice.

Alta orologeria: Passione del Tempo e Passione Vintage

Maneggiare con consapevolezza tali capolavori di ingegneria meccanica non è, ovviamente, lavoro per tutti. Servono la giusta esperienza e laboratori specializzati, infatti, non solo per riparare i modelli contemporanei o per restaurare i modelli d’epoca, ma anche nel momento in cui si decide di vendere o acquistare un esemplare prestigioso.

Parliamo di oggetti di lusso e di prestigio, dunque, che solo veri appassionati o collezionisti possono apprezzare davvero.

Dove trovarli? In luoghi altrettanto raffinati, eleganti ed esclusivi, come la boutique Passione del Tempo a Palermo e Passione Vintage a Catania.

Già, in Sicilia, da ormai 30 anni esiste chi ha fatto della sua passione ed esperienza per l’orologeria un mestiere. Giovanni Pillitteri, esperto del settore, si occupa proprio di questo: della valutazione e successiva rivendita di questi prestigiosi orologi.

Mettere la propria competenza specialistica e la propria professionalità al servizio di chi condivide con lui questa passione, ha permesso a Giovanni Pillitteri e alle due boutique siciliane di diventare un vero e proprio punto di riferimento del settore, in grado di soddisfare una clientela esigente e raffinata.

Un'esperienza, quella di Giovanni Pillitteri, che non ha portato prestigio solo alla storica boutique di Palermo, ma anche, da un anno a questa parte, a Catania, nella seconda boutique Passione Vintage, gestita da Claudio di Benedetto.

Più di un buon motivo per affidarsi agli esperti

Palermo e Catania, dunque, con queste due boutique, diventano centri di prestigio per l’alta orologeria.

Qui si possono trovare modelli nuovi e d’epoca, ma anche eccellenti usati garantiti, con inclusa una garanzia di due anni sul funzionamento.

Qui, si troveranno ambienti intimi, riservati ed eleganti, ideali per collezionisti che cercano persone competenti e d’esperienza, di cui potersi fidare.

Qui, a fare la differenza, c'è un laboratorio tecnico all’avanguardia, in grado di eseguire riparazioni di precisione e di riportare a nuova vita modelli d’epoca unici, attraverso un’ampia gamma di trattamenti specialistici. La boutique di Palermo è centro di assistenza autorizzato di un’ampia offerta delle migliori marche di segnatempo in commercio: Cartier, Baume & Mercier, Omega, Longines, Panerai, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Zenith, TAG Hauer. Lo sarà a breve anche la boutique di Catania.

Qui si potrà apprezzare l’elevata competenza di Giuseppe Pillitteri, tecnico di laboratorio che ha seguito tutti i corsi di preparazione previsti dai vari marchi costruttori.

Orologi e componenti originali: la garanzia di coevità

Una competenza eccezionale, quella di Giovanni Pillitteri, dalla quale deriva un’esperienza unica nel saper riconoscere e garantire coevità in ogni singolo orologio, provenienza e funzionamento. Lui si occupa della valutazione, della stima, della originalità degli orologi che vengono acquisiti.

Una conferma particolarmente apprezzata dai collezionisti, molti dei quali alla perenne ricerca di esemplari con pezzi assolutamente originali e coevi con il modello specifico desiderato.

La lezione del Tempo: da acerrimo nemico a compagno di una vita

Insomma, proprio la serietà che il personale specializzato di Passione del Tempo e di Passione Vintage ci mette nel prendersi cura degli orologi, ci fa capire una lezione importante.

E cioè che, non è imbrigliando il Tempo in casse d'acciaio e ingranaggi che si può esorcizzare il suo trascorrere inesorabile, ma lo si può fare semplicemente indossando un orologio al proprio polso e lasciandosi accompagnare per mano ogni giorno della propria vita.