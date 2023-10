Il gioco è una cosa seria: educare a nuove visioni passando dalla cooperazione

Trasmettere alle nuove generazioni il valore dell’integrazione e della collaborazione è una priorità per costruire una società più equa e inclusiva. In questa importante missione educativa, preziosi alleati sono i giochi cooperativi: attività ludiche dove non esistono né vincitori né vinti, ma in cui tutti i partecipanti collaborano per raggiungere insieme l’obiettivo. Questi si distinguono dai classici giochi competitivi, nei quali è prevista una contrapposizione tra avversari, e si basano su una logica completamente diversa. Mentre nei secondi l’enfasi è posta nel prevalere degli uni sugli altri, nei giochi cooperativi l’obiettivo è creare le condizioni per vincere tutti quanti insieme. Ogni membro della squadra mette in campo le proprie abilità al servizio del gruppo, in un contesto inclusivo dove ciascuno può dare il proprio prezioso contributo. I giochi cooperativi si rivelano molto efficaci nell’educare bambini e bambine, ragazze e ragazzi al rispetto del prossimo e delle diversità. Attraverso forme di apprendimento attivo ed esperienziale come il gioco, i ragazzi e le ragazze interiorizzano quasi naturalmente valori preziosi, necessari per diventare persone consapevoli e responsabili.

EcoClub: dalla competizione alla cooperazione

Proprio questo approccio educativo caratterizza EcoClub, campus estivo proposto da TCA SpA e dall’Associazione Crescere per sensibilizzare le nuove generazioni attraverso il gioco cooperativo e laboratori a contatto con la natura. I giovani partecipanti, ospitati presso la fattoria didattica Casa del Pietro immerso nella campagna toscana, hanno accolto con grande entusiasmo e partecipazione le attività proposte, sperimentando in prima persona come, cooperando anziché competendo, si possano superare gli ostacoli, trovando soluzioni creative frutto del lavoro di squadra. L’obiettivo è l’integrazione e il coinvolgimento di tutti. I giochi cooperativi hanno come finalità il piacere di giocare insieme per sconfiggere le proprie ansie, l’insicurezza, la timidezza, anziché un avversario. Non sono mancati momenti di approfondimento didattico, utili a condividere informazioni molto interessanti sul nostro pianeta e sul modo di abitarlo.

EcoClub ha proposto infatti vari momenti educativi su tematiche ambientali e sociali, stimolando la riflessione sull’importanza di adottare comportamenti rispettosi e coscienziosi, utili per chi vuole agire come persona consapevole. Sono stati organizzati laboratori pratici riguardanti ad esempio la biodiversità, il mondo delle api e il riciclo creativo. Tutti hanno preso parte con grande interesse e curiosità. L'immersione nella quiete della natura ha amplificato la vivace partecipazione, facilitando l'espressione creativa di ciascuna persona all'interno del gruppo.

Per azzerare l’impatto ambientale, i materiali utilizzati per i laboratori sono stati in gran parte recuperati da quelli presenti in fattoria (scatole di cartone, tappi, legni, sassi, foglie, vegetali, fiori, piume, bottiglie in plastica, carta, rotoli di cartone ecc ); sono stati impiegati solo colori ad acqua e non si è fatto uso di colle o di altri solventi.

Le parole di chi ha contribuito all’evento

Il progetto EcoClub ha potuto contare sul prezioso contributo di educatori, professionisti ed esperti di vari settori, che hanno arricchito l'esperienza dei e delle giovani grazie alla loro passione e alle loro competenze.

Faustina Bertollo, Presidente dell’Associazione Crescere ODV, ricorda come “L’integrazione e il coinvolgimento di tutti a sentirsi protagonisti delle attività hanno fatto da cornice a moduli di approfondimento didattico su temi come il mondo degli insetti, delle api, della relazione tra essere umano e ambiente. L’incoraggiamento ad andare ben oltre la pratica di giudizio, alla base di una relazione volta a scambiare valore e conoscenza tra esseri umani, ha fatto da base ai moduli preparati dai ragazzi dell’Associazione Crescere per un pubblico di attenti giovanissimi”.

Tommaso Chiarini, Direttore Generale di TCA SpA, commenta: “Siamo orgogliosi che EcoClub sia stato proprio questo, un valore per tutti, destinatari, educatori, esperti, chi ha ospitato in una cornice che è un grande patrimonio per tutti noi, chi ha progettato l’esperienza e garantito che potesse succedere.”

Maggiori informazioni su questa importante iniziativa che coniuga educazione e divertimento sono disponibili sul sito ufficiale di TCA SpA a questo link.