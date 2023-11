Da New York a Maddaloni un famoso Influencer per provare carne di canguro, zebra e coccodrillo

Nel vasto panorama gastronomico, esiste un regno segreto, dove la carne è più di una semplice pietanza, bensì un'arte, una tradizione tramandata attraverso generazioni di esperti appassionati.

Questo regno è il dominio delle bistecche originali, nate dalle migliori carni al mondo, selezionate e preparate con cura meticolosa.

Realizzata al momento, durante la fase iniziale della cena con il sostegno prezioso degli esperti Chef, ogni bistecca originale è un'anticipazione di ciò che presto delizierà il palato.

La sua marezzatura garantisce una consistenza sempre morbida, succosa ed estremamente tenera in bocca.

In definitiva: un'esperienza culinaria senza pari.

Da New York a Maddaloni per un'esperienza unica

L'atmosfera vibrante di de Matteo alla brace a Maddaloni ha attirato l'attenzione del famoso viaggiatore e autore Piero Armenti, noto per il suo Blog "Il mio viaggio a New York" e per la sua presenza sui social media.

La sua fame di esperienze culinarie uniche lo ha portato a vivere un'esperienza senza precedenti nel regno delle carni rare e pregiate.

Dal Coccodrillo alla Zebra al Canguro, ogni boccone rappresentava un viaggio attraverso i sapori del mondo, impreziosito dalla bistecca con una cascata di oro 24kt, un'opera d'arte culinaria. Il costo di questa eccezionale esperienza alla brace si è riflettuto in uno scontrino da quasi 500€, un prezzo che testimonia la qualità e l'esclusività delle prelibatezze servite. Piero Armenti, condividendo il suo scontrino sui social media, ha voluto sottolineare non solo la sua esperienza straordinaria, ma anche l'alto livello di eccellenza che caratterizza de Matteo alla brace.

La braceria si conferma così come un luogo d'élite frequentato non solo da amanti della carne, ma anche da personaggi famosi alla ricerca di autentiche delizie gastronomiche.

Un viaggio culinario indimenticabile che conferma la reputazione di de Matteo alla brace come destinazione per veri intenditori.



L'eccellenza culinaria che attrae i palati più raffinati del mondo

L'Influencer Piero Armenti ha recentemente condiviso la sua straordinaria esperienza al ristorante De Matteo alla Brace, dove ha avuto l'opportunità di sperimentare una varietà unica di carni esotiche, tra cui canguro, zebra e persino coccodrillo.

Accompagnato dal suo padre, Piero è stato accolto da Umberto e Daniele, in una location dal design ricercato ed elegante, che ha immediatamente catturato la loro attenzione.

Dopo una breve visita del locale, Piero e suo padre sono stati invitati a gustare una selezione di carni, ognuna con un sapore unico e sorprendente.

Le pietanze preparate dallo chef sono state presentate con grande maestria, catturando non solo l'attenzione visiva, ma anche i palati degli ospiti.

Piero Armenti ha condiviso l'emozione di questa esperienza culinaria straordinaria attraverso i suoi canali social, elogiando non solo la creatività del menu, ma anche l'atmosfera accogliente e l'attenzione ai dettagli del ristorante De Matteo alla Brace.

Un'eccellenza gastronomica nel cuore della Campania



Il ristorante è una vera gemma nel cuore della provincia di Caserta, una braceria d'élite che potresti aspettarti di trovare in grandi metropoli come Parigi o New York.

Quello che rende questo luogo così speciale è il fatto che sia situato nella pittoresca Campania, un motivo di grande orgoglio per la comunità di Caserta.



I due fratelli dietro questo ristorante, eredi di una lunga tradizione familiare nel settore delle macellerie, rappresentano la quarta generazione di esperti del mestiere.

Si sono distinti specializzandosi in filetti esotici, carni che sono molto diffuse in altre parti del mondo ma ancora poco conosciute in Italia.

I clienti, ci racconta l'influencer, possono ammirare con i propri occhi la vasta selezione di queste carni esotiche, un'esperienza culinaria unica che si sposa perfettamente con l'eleganza e il raffinato ambiente del locale.



De Matteo alla Brace si presenta come una perla nel tessuto della provincia casertana, un luogo dove la tradizione incontra l'innovazione culinaria, offrendo ai clienti un'esperienza gastronomica indimenticabile.