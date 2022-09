Formazione e carriera: un’interessante opportunità per dividersi tra studio e lavoro

Inutile negarlo: il mercato del lavoro in Italia sta vivendo un periodo di crisi. Trovare un impiego che soddisfi le necessità private del singolo diventa sempre più difficile, soprattutto per i giovani che cercano di conciliare un percorso formativo con un lavoro che possa renderli economicamente indipendenti. Chi si divide tra l’università e una professione necessita di un impiego che consenta flessibilità degli orari, ma soprattutto ha bisogno di un lavoro stabile, per non trovarsi a periodi alterni a dover spendere tempo e fatica in ricerche di annunci e invii di curriculum. Infine, strettamente legato al problema della precarietà, vi è quello della quasi totale assenza di prospettive di crescita professionale. Fatti i conti con la realtà viene dunque da chiedersi se sia possibile riuscire a portare avanti parallelamente un percorso formativo e una carriera.

Un’occasione unica per entrare nel mondo del lavoro dalla corsia preferenziale

Se siete alla ricerca di un impiego da accostare ad un percorso di formazione c’è un’opportunità da prendere al volo: McDonald’s è alla ricerca di personale. Entrare nella grande famiglia McDonald’s significa lavorare in un ambiente inclusivo e informale, dove ognuno può esprimere sé stesso e vedere riconosciuto il proprio contributo. McDonald’s offre ai propri impiegati un percorso che pone alle sue fondamenta il merito, la parità di genere e la crescita professionale. Lo testimoniano i numeri: il 92% dei dipendenti è assunto con un contratto stabile di apprendistato o a tempo indeterminato, il 62% è donna e il 55% ha meno di 29 anni.

Un impegno costante nel supportare la formazione professionale e la crescita personale del proprio staff

Oltre a garantire stabilità, orari flessibili e prospettive di crescita, un impiego da McDonald’s vi fornirà tutta la formazione di cui avete bisogno: per entrare nel team McDonald’s, infatti, non sono richieste particolari esperienze lavorative pregresse poiché è l’azienda stessa a fornire alle proprie persone tutti gli strumenti necessari per la crescita professionale di ciascuno. Anche in questo caso i numeri parlano chiaro: ogni anno viene erogato 1milione di ore di corsi a tutti i livelli, per valorizzare e sviluppare competenze e soft skills; un’opportunità che si traduce anche nella possibilità di ambire ad un posto da direttore di ristorante in soli 3 anni. Ma le opportunità di crescita non si limitano a questo: attraverso l’iniziativa di welfare “Archways to Opportunity”, McDonald’s mette a disposizione dei propri dipendenti corsi di lingua e borse di studio universitarie, per un investimento complessivo di 500mila euro all’anno. Le borse di studio, erogate per supportare i dipendenti nel pagamento delle tasse dei propri corsi di laurea, vengono attribuite attraverso criteri di selezione basati sul merito scolastico e l’anzianità lavorativa in McDonald’s; i 1200 corsi di lingua a disposizione invece, hanno durata di sei mesi e sono accessibili a tutti i dipendenti, anche a chi non sta seguendo un percorso universitario.

Candidati oggi stesso: basta un clic

