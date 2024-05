Casa: gli spazi esterni diventano oasi di relax

In un mondo sempre più frenetico e interconnesso, la ricerca di momenti di pausa e tranquillità è ormai una vera e propria necessità per il nostro benessere psicofisico. Se è vero che all'interno delle nostre abitazioni possiamo trovare spazi dedicati al relax, perché non estendere questa dimensione anche all'outdoor?

L'area esterna della propria casa può infatti trasformarsi in una vera e propria oasi di serenità, un luogo in cui rifugiarsi per rigenerare corpo e mente lontano dallo stress quotidiano. Basta creare un ambiente che rifletta il nostro stile di vita e le esigenze di riposo, per trasformare un semplice giardino o terrazza in un'estensione naturale del proprio living.

Relax e convivialità all'aria aperta

Immergersi nella natura, godere della brezza estiva, ascoltare il canto degli uccelli: ecco gli ingredienti perfetti per una pausa rigenerante. Non solo: un esterno della propria dimora curato e attrezzato con gusto può diventare anche un luogo di incontro e convivialità, dove condividere momenti piacevoli con familiari e amici.

Personalizzare l'outdoor per creare un'oasi di benessere

La chiave per realizzare questa visione di fluidità tra interno ed esterno risiede nella possibilità di personalizzare ogni aspetto di questa zona, dalla struttura agli accessori, per ottenere uno spazio su misura. Materiali, colori, funzionalità: ogni elemento deve essere pensato per creare un'atmosfera di benessere e serenità, in perfetta sintonia con l'architettura e lo stile della nostra abitazione.

CODE, un sistema innovativo per l'outdoor personalizzato

Per soddisfare questo continuo cambiamento del concetto di spazio abitativo, è fondamentale avere soluzioni che si adattino al proprio stile di vita in modo fluido. È da questa esigenza che nasce CODE, Customized Outdoor Design Experience, un sistema innovativo sviluppato da BT Group. Grazie alla sua flessibilità e alla sua capacità di personalizzazione totale, questo sistema si integra armoniosamente con l'ambiente circostante, offrendo un'esperienza outdoor su misura.

Oltre a essere protetto da sette brevetti europei e ad aver ricevuto riconoscimenti come lo Special Prize Design e il Premio Silver agli Innovation Award 2024 nella categoria Outdoor, CODE si distingue per la sua capacità di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni contesto e utente.

L’esterno della casa vissuto con un’esperienza completa e unica

Con un sistema di illuminazione LED indiretta e una vasta gamma di finiture personalizzabili, CODE offre un'esperienza outdoor senza precedenti, che può essere apprezzata in qualsiasi momento dell'anno. La sua struttura modulare consente di creare spazi confortevoli e protetti dalle intemperie, senza compromettere l'estetica o la funzionalità. Inoltre, l'uso di materiali sostenibili, come l'alluminio riciclabile, dimostra l'impegno di BT Group verso la sostenibilità ambientale.

BT Group: tanti prodotti di qualità e sostenibili

CODE è uno dei tanti progetti che evidenziano l’eccellenza di BT Group, un'azienda all'avanguardia nel mondo dell'imprenditoria Made in Italy. Nella vasta gamma dei loro prodotti è possibile infatti scegliere tra pergole, pensiline, vele, frangisole grigliate pedane, vetrate e pergole bioclimatiche.

In particolare le pergole bioclimatiche si distinguono per il massimo comfort termico. Le tende da sole combinano funzionalità e design, mentre le pergole sono personalizzabili con decorazioni in legno o ferro battuto. Le pensiline e i tunnel aggiungono eleganza agli spazi urbani, e le soluzioni come vele e frangisole grigliati completano l’offerta per esterni raffinati e funzionali

Un design italiano che punta alla personalizzazione e all’eccellenza

Le Tende da sole di BT Group incarnano un design moderno e funzionale, offrendo una vasta gamma di opzioni personalizzabili su misura. L'impegno per la qualità si traduce in una selezione accurata dei materiali e in processi produttivi attenti ai dettagli, conferendo alle creazioni un'aura di prestigio come simbolo dello stile italiano nel mondo.

R603 Pergoklima di BT Group

La filosofia aziendale di BT Group, improntata alla cura del design e alla sostenibilità ambientale, si riflette anche nella promozione di valori etici e sociali, dimostrando un impegno costante verso un futuro più responsabile e solidale.

Per chiunque fosse interessato al catalogo completo dei prodotti BT Group, basta visitare il sito aziendale.