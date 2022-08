Cascata delle Marmore: cosa non perdere

Dopo intensi mesi lavorativi, milioni di italiani sono pronti per staccare la spina e rilassarsi per le ferie d?agosto. Se i viaggi verso mete esotiche restano tra i più gettonati, è risaputo che una vacanza a contatto con la natura è sicuramente un?ottima scelta per recuperare le energie e l?Italia è una nazione che a livello naturalistico ha molto da offrire.

Se si è in Umbria, non si può non organizzare una gita per ammirare il Parco Cascata delle Marmore. Con i suoi 165 metri, è una delle cascate più alte d?Europa e grazie a sentieri immersi in una vegetazione rigogliosa, offre uno scenario incantevole per una rigenerante passeggiata.

Oltre la giornata nella natura: le attività da non perdere

Il biglietto di ingresso ? che se acquistato online permetterà di evitare eventuali code ? darà libero accesso a ogni sentiero percorribile. Esiste, inoltre, un modo per arricchire ulteriormente l?esperienza all?interno del meraviglioso parco naturale: le visite guidate. Di seguito elenchiamo le attività da non perdere:

1 - Visita guidata al balcone degli innamorati: : il balcone degli innamorati è l'unica attrazione del parco non visitabile in autonomia, ma solo accompagnati da una guida; lo scorcio sulla cascata che si può ammirare dal balcone è spettacolare poiché dà la possibilità di osservare il primo salto da sotto, immersi in una coinvolgente nebulizzazione.

2 - Visita guidata in notturna: visita guidata esclusiva poiché permette di entrare nel parco dopo la chiusura; rappresenta una suggestiva passeggiata sui sentieri dell?area escursionistica dai quali ammirare la cascata illuminata che risalta nel buio del bosco nel quale è immersa.

3 - Visita guidata animata con il folletto della cascata: attività di animazione per bambini da 3 a 8 anni, il folletto che vive nei boschi del parco racconterà la favola ispirata alla leggenda della creazione della cascata e in sua compagnia i bambini faranno una magica passeggiata nell?area.



Non solo vacanza: un turismo educativo

Se da una parte immergersi nella natura può essere rigenerante, dall?altra è sicuramente importante avere consapevolezza dell?ambiente circostante. A tal proposito, il Comune di Terni ha istituito un C.E.A. (Centro di Educazione Ambientale), creato con la finalità di effettuare proposte integrate di turismo educativo scolastico. All?interno del parco naturale, il C.E.A. della Cascata delle Marmore si occupa di didattica per le scuole di ogni ordine e grado, trattando tematiche relative alla botanica, alla geologia e proponendo attività ludico ricreative legate alla fruizione dell?ambiente naturale e alla conoscenza delle leggende del territorio. È possibile reperire ogni informazione all?interno del sito internet. Inoltre, il C.E.A. della Cascata è anche centro informazioni, prenotazione visite guidate e bookshop, all?interno del quale si possono acquistare gadget dedicati, impermeabili e mappe della cascata.

Da non perdere come novità di quest?anno, la mappa-gioco per i bambini, con animazioni video da vedere con i propri smartphone e una divertente (e istruttiva) caccia al tesoro per bambini e ragazzi, da fare in autonomia all'interno del parco.