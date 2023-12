Perché oggi la Cessione del quinto è conveniente

Gli aumenti dei tassi di interesse decisi dalla Bce nell’ultimo anno e mezzo stanno mettendo a dura prova le famiglie che guardano con attenzione al mercato dei finanziamenti e dei prestiti personali.

Oggi, però, nel complicato quadro macroeconomico che stiamo attraversando un aiuto per questa tipologia di risparmiatori arriva da uno strumento che in Italia è presente da molti anni: la cessione del quinto.

Cessione del quinto: di cosa si tratta

Ma andiamo con ordine: di cosa si tratta? La cessione del quinto è un prestito personale che permette di rimborsare la somma ricevuta cedendo il 20% del proprio reddito netto mensile.

La rata del prestito viene trattenuta direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, in misura non superiore a un quinto dello stipendio o della pensione, accessibile a tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati e ai pensionati fino agli 85 anni.

I vantaggi della cessione del quinto

La cessione del quinto è una forma di finanziamento molto diffusa in Italia, in quanto presenta una serie di vantaggi rispetto ad altri tipi di prestiti.



I vantaggi della cessione del quinto sono molteplici:

Tasso fisso e rata costante: la rata del prestito è sempre la stessa, per tutta la durata del finanziamento, indipendentemente da eventuali variazioni dei tassi di interesse.

Nessuna garanzia richiesta: per ottenere una cessione del quinto non è richiesta alcuna garanzia, come un garante o un bene da ipotecare.

Accessibilità anche con segnalazioni CRIF: la cessione del quinto è una forma di prestito accessibile anche a chi ha segnalazioni negative sul proprio conto corrente.

Tempi brevi di erogazione e durata estendibile: la cessione del quinto è un prestito che viene erogato in tempi relativamente brevi, in genere entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Inoltre, la sua durata è estendibile fino a 10 anni .

Prestito non finalizzato: il prestito può essere utilizzato per qualsiasi esigenza, come l'acquisto di un'auto, una casa, un viaggio o semplicemente per saldare un debito.

Inoltre, la cessione del quinto è un prestito che offre una certa tutela al richiedente. Infatti, la finanziaria erogante è tenuta a stipulare un'assicurazione sulla vita e sull'invalidità del richiedente. In caso di morte o invalidità totale e permanente del richiedente, l'assicurazione provvederà a rimborsare la restante parte del prestito.

Cessione del quinto, a chi affidarsi

Tra gli operatori più affidabili sul mercato vi è Capitalfin, società del Gruppo Banca Ifis, specializzata proprio nell’erogazione di prestiti rimborsabili mediante la cessione del quinto, a lavoratori dipendenti pubblici o privati e ai pensionati fino agli 85 anni.

Con oltre 30 anni di esperienza nel campo del credito al consumo, Capitalfin è specializzata nella gestione del finanziamento alle famiglie e ciò le permette di offrire prestiti ai propri clienti instaurando rapporti trasparenti basati sulla reciproca fiducia.

Attraverso un tool online, semplice e intuitivo, è possibile fare una simulazione relativa alla cessione del quinto, così da valutarne importo, durata e valore della rata. Successivamente, compilando l'apposito form, un consulente di Capitalfin vi contatterà per supportarvi nella richiesta e offrirvi la soluzione migliore per le vostre esigenze.



La cessione del quinto Capitalfin è la soluzione ideale per chi ha bisogno di liquidità e non vuole rinunciare alla propria sicurezza finanziaria.