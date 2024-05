La clinica estetica della perfezione: ne parlano tutte le reti italiane

Sempre più italiani sbarcano in Albania.

I motivi di questa inversione di tendenza è che in Italia, le cliniche che si occupano di chirurgia estetica sono decisamente fuori portata per i budget di molti.

Non è un caso, infatti, che molti italiani, per le più varie operazioni chirurgiche legate all’estetica del corpo, anche per le più costose e complesse, abbiano iniziato a espatriare verso est.

Verso Tirana, presso la clinica KEIT .

Clinica KEIT di Tirana: le trasmissioni tv in Italia fanno a gara per parlarne

Se ne è parlato recentemente a “Dritto e Rovescio” con Paolo Del Debbio, dove si è posta l’attenzione proprio sul fenomeno del turismo estetico verso l’Albania.

Nello specifico, il programma ha messo in evidenza la Clinica KEIT di Tirana, fondata dal dott. Skerdi Faria, un medico imprenditore italo-albanese, che offre servizi di chirurgia estetica di altissimo livello a tariffe molto favorevoli.



E in realtà, si era parlato di KEIT spesso anche in passato, in diverse altre trasmissioni tv del nostro Paese, da “La vita in diretta” con Lorella Cuccarini nel 2019, a “L’aria che tira” con David Parenzo, fino a “Nemo – Nessuno Escluso”, quando il giornalista Enrico Lucci, per primo, battezzò la Clinica KEIT come “la clinica estetica della perfezione”.

I trattamenti più richiesti dagli italiani? Rinoplastica, mastoplastica e trapianto di capelli

E proprio da alcune statistiche presentate dalla Clinica KEIT arrivano conferme su questo trend di vero e proprio turismo estetico: nel 2023, più di 3.000 pazienti provenienti da tutta Italia, e dal Lazio in primis, hanno eseguito un intervento chirurgico.

Di questi, il 63% sono donne e il restante 37% uomini, con un età media intorno ai 29 anni, che hanno manifestato una preferenza per le procedure di rinoplastica e interventi al seno e all’addome.

Cifre che non dovrebbero sorprendere, se si pensa che la Clinica KEIT, nata nel 2011 come semplice studio medico, oggi è un’azienda e un brand di eccellenza, riconosciuto a livello europeo, che può contare su più di 170 dipendenti, di cui 30 chirurghi italiani specializzati nelle diverse aree della chirurgia estetica, i quali, nei 13 anni di storia di KEIT, hanno effettuato più di 20.000 interventi.

Tra le procedure più richieste si trovano la rinoplastica, la mastoplastica additiva e il trapianto di capelli . Per quest’ultimo, in particolare, nel solo 2023 la Clinica KEIT ha trattato quasi 1.000 pazienti, ponendosi come nuovo riferimento europeo per tale categoria di intervento.



Quattro ottimi motivi per scegliere KEIT

Numeri importanti, quindi, che però derivano da alcuni aspetti fondamentali e indiscutibili, che guidano il lavoro di tutto il team di KEIT, quali:

Tecnologia all’avanguardia: sale operatorie moderne con apparecchiature tra le più prestigiose e avanzate sul mercato, permettono di effettuare procedure rigorose e tecniche innovative di chirurgia estetica, ottenendo il massimo del risultato. Chirurghi italiani: la presenza di 30 specialisti italiani in chirurgia estetica e otorinolaringoiatria, supportati da equipe di medici locali, consente di rafforzare il legame medico-paziente, facendo sentire il paziente a casa e dando la possibilità a questo di comprendere perfettamente le procedure, spiegate nel dettaglio prima di ogni intervento. Accomodamento esclusivo: chi si rivolge a KEIT può contare su una struttura ospedaliera di chirurgia estetica di primissimo livello, su un albergo a 4 stelle e decine di appartamenti a disposizione, oltre che su una flotta di van di lusso per il trasporto dei pazienti da e per l’aeroporto. Tariffe vantaggiose: organizzazione eccellente, tasse molto basse e costi di gestione più contenuti rispetto all’Italia e all’Europa spiegano il grande successo di KEIT, che può, grazie a tali caratteristiche, offrire interventi di chirurgia estetica a tariffe decisamente vantaggiose, di circa il 40-60% più basse di quelle italiane.



Pazienti soddisfatti e risultati a prova di specchio

Insomma, cosa volere di più? Convenienza, eccellenza e vicinanza difficilmente si trovano tutte insieme nel settore della medicina estetica. Non è un caso che KEIT conti circa 8.000 recensioni positive di pazienti soddisfatti, tra Google e Trust Pilot.

E allora, uomini e donne di tutta Italia, non resta che visitare il sito di KEIT, disponibile in 6 lingue, dove potrete trovare tutte le informazioni possibili sulle procedure e i trattamenti estetici di vostro interesse e prenotare un “soggiorno estetico” in grado di garantirvi un trattamento esclusivo e risultati a prova di specchio.