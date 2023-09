Comunità Energetiche, un importante passo verso uno sviluppo più sostenibile

Quello della sostenibilità è un argomento che polarizza l’attenzione della maggior parte delle persone: è, infatti, fondamentale invertire la tendenza delle abitudini attuali e propendere per uno sviluppo più consapevole e rispettoso dell’ambiente. Questo allo scopo di migliorare la qualità della vita e garantire, alle generazioni future, di poter vivere in una società e su un pianeta in grado di soddisfare i loro bisogni.

Si tratta di un percorso da seguire tutti insieme, come collettività, cui ognuno deve prendere parte, dal pubblico al privato.

Anche i singoli cittadini, infatti, possono fare la differenza con le loro scelte e azioni.

A questo livello, giocano un ruolo importante i nuovi modelli di autoproduzione e

autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, tra cui spiccano le Comunità Energetiche.

Comunità Energetiche, verso un consumo più sostenibile

La Comunità Energetica, ad oggi, risulta essere una delle soluzioni idonee per supportare la transizione verso un’energia più sostenibile.

Si tratta di un’associazione volontaria di utenti (siano essi cittadini, enti o imprese) che collaborano per produrre, consumare e gestire l’energia in modo condiviso, servendosi di uno o più impianti locali, con benefici a livello economico, sociale e ambientale per tutta la collettività.

Affinché si possa istituire una Comunità Energetica, è necessario che siano presenti uno o più soggetti produttori (i proprietari degli impianti di produzione), dei consumatori (coloro che utilizzano, virtualmente, l’energia prodotta dagli impianti) e, infine, una figura di coordinamento.

Il concetto alla base di tutto ciò è quello di ‘autoconsumo virtuale’.

Non tutti i soggetti, infatti, sono necessariamente collegati agli impianti di produzione condivisi, ma lo scambio di energia tra produttori e consumatori avviene virtualmente, passando dalla rete elettrica nazionale.

I dati relativi a produzione e consumo vengono ricostruiti in seguito, in modo preciso e trasmessi.

Un’opportunità anche per i privati: i condomini

Chiunque può entrare a far parte di una Comunità Energetica, che si tratti di persone fisiche, giuridiche o, in linea generale, di qualsiasi soggetto pubblico o privato che risponda ai criteri di ‘prossimità’ fisica previsti dalla normativa corrente.

Quindi, questa opportunità è accessibile anche ai privati cittadini; anzi, uno tra gli esempi più semplici e diffusi di Comunità Energetica è proprio il condominio.



Quindi, effettuando questa scelta, gli inquilini di un condominio possono ottenere rilevanti vantaggi, sotto diversi aspetti.

A livello economico, si riscontra una riduzione della bolletta energetica condominiale, si accede agli incentivi economici erogati dal GSE e si ha l’opportunità di vendere l’energia fotovoltaica prodotta a terzi.

Inoltre, far parte di una Comunità Energetica significa dare maggior valore al patrimonio immobiliare, nonché incrementarne l’efficienza energetica, grazie all’installazione dell’impianto fotovoltaico.

Infine, si contribuisce ad un consumo energetico più sostenibile: produrre energia con le fonti rinnovabili, infatti, riduce l’impatto ambientale e le emissioni di CO2, migliorando l’efficienza energetica e allineandosi alle disposizioni europee relative al tema.

Iren Luce Gas e Servizi, che riserva grande attenzione alla sostenibilità e al rispetto ambientale, ha quindi deciso di supportare attivamente la creazione di Comunità Energetiche, sia offrendo il proprio supporto professionale che dedicando loro il ‘Progetto Sostenibilità’.

Nasce a Baganzola il ‘Progetto Sostenibilità’

Iren Luce Gas e Servizi e BBVA Italia, gruppo bancario multinazionale spagnolo, stanno lavorando ad un’iniziativa volta a promuovere la sostenibilità, operazione che rafforza, ulteriormente, la loro collaborazione, basata sulla promozione dell’efficienza energetica attraverso la creazione di Comunità Energetiche.

E il ‘Progetto Sostenibilità’ si inserisce perfettamente nel contesto, concretizzandosi nella realizzazione di una nuova Comunità Energetica Rinnovabile nella località di Baganzola, a pochi chilometri da Parma, in un condominio di edilizia convenzionata del consorzio Parma 80.

Tale progetto prevede l’installazione, sul tetto del condominio, di un impianto fotovoltaico che consentirà la produzione di energia 100% pulita; in questo modo si eviteranno l’emissione in atmosfera di 20 tonnellate di CO2 all’anno e si ridurranno, contestualmente, le spese delle bollette energetiche per gli utenti.



Un altro, importante, passo verso una realtà più green e sostenibile.