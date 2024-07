Concerti con grandi artisti, shopping fino alle 24 e tanto altro: in arrivo 5 appuntamenti da non perdere in un outlet vicino a Pescara

La bella stagione è finalmente arrivata e come ogni anno, insieme alle lunghe giornate di sole, tornano iniziative speciali, eventi imperdibili e tanti momenti di socialità tutti da vivere.

Presso il Città Sant’Angelo Village Outlet – a pochi chilometri da Pescara –, per esempio, a partire dall’11 luglio e fino all’8 agosto, ogni giovedì è notte bianca!

Notti bianche: un ricco programma

Durante questi cinque imperdibili appuntamenti a cadenza settimanale i negozi e il centro rimarranno aperti fino alle 24.00 in un contesto festoso e all’insegna del divertimento, con un programma fitto e con importanti ospiti del mondo dello spettacolo, che si esibiranno, a partire dalle 21.30, in show ed esibizioni per tutti in una cornice suggestiva all'aperto. L’ingresso sarà libero.

Giovedì 11 luglio sarà Orietta Berti a inaugurare il grande stile la rassegna estiva dell’outlet, intrattenendo il pubblico con la sua carica di energia e simpatia e soprattutto con il suo intramontabile repertorio, amato da tutte le generazioni.

Il secondo appuntamento, previsto il 18 luglio, avrà come protagonista Cristina D’Avena: un’occasione speciale per grandi e piccoli di cantare a squarciagola le indimenticabili sigle di cartoni come Occhi di Gatto, i Puffi, Kiss me Licia, Sailor Moon, Arriva Cristina e altre ancora!

Giovedì 25 luglio è il turno dell'eclettico e carismatico Cristiano Malgioglio, che si esibirà accompagnato da Martina, amatissima cantautrice dell’ultima edizione di Amici.

Appuntamento da non perdere, dedicato in particolare ai più giovani, è invece quello dell’1 agosto: arriva a Città Sant’Angelo Village Outlet Rosa Chemical, con i suoi ritmi accattivanti e incalzanti, tutti da ballare.

Chiude la Kermesse l’8 agosto il re dell’estate italiana anni ’60, dei tormentoni estivi e dei balli di gruppo: Edoardo Vianello. Una notte di danze, insomma, sulle note di storici successi come Guarda come dondolo, I Watussi e Abbronzatissima… e le colonne sonore di tante estati italiane!

Shopping e tanti servizi

Musica, balli, divertimento ma anche tanto, tantissimo shopping a prezzi mai visti: grandi occasioni con i saldi sul prezzo outlet nei negozi dei prestigiosi marchi presenti nel centro: Adidas, Puma, Liu Jo Uomo, Under Armour, Skechers, CMP, Guess, Sisley, U.S. Polo Assn, Harmont & Blaine, Bottega Del Sarto, Sartoria Italiana, Desigual, Coveri, Miriade, Fiorella Rubino, Motivi, Carpisa, Caleffi e tanti altri. Inoltre, durante le serate delle Notti Bianche molti store aderirano alla speciale promozione con extra sconti a partire dal 30% sui prezzi a saldo!

Ricchissima anche l’offerta food&beverage per chi desidera svagarsi con un aperitivo o una deliziosa cena da consumare nei freschi e piacevoli dehors estivi dell’outlet. Burger King, Sushiko, Ami Poké, Billy Tacos, Old Wild West, Fattoria Toccaferro, BAD: c’è n’è per tutti i gusti, dagli amanti del sushi ai cultori degli hamburger.

Città Sant’Angelo Village Outlet non è quindi solo un paradiso dello shopping – con oltre 100 negozi che propongono i migliori marchi di ogni settore merceologico – ma è anche un luogo di ritrovo e di socialità per tutti! E specialmente per le famiglie con bambini: il centro dispone infatti di una stupenda area all’aperto che ospita un favoloso parco giochi.