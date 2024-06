60 anni di eccellenza: il caso di una concessionaria storica tutta italiana

Passione, impegno, costanza e valori familiari ben saldi possono davvero fare la differenza e creare un’impresa che dia valore. Sono queste, infatti, le caratteristiche che hanno permesso a molte attività, in qualsiasi settore, di fare la storia. Una storia in grado di durare anche secoli, se supportata da un cambio generazionale capace di percepirne i cambiamenti sociali, tecnologici e imprenditoriali.

Il territorio brianzolo è sempre stato molto fertile per le family company. Una su tutte, nel settore delle concessionarie, spicca per longevità e professionalità fuori dall’ordinario.

Un dealer storico in Brianza

È il caso della concessionaria Messa T, dealer storico della Brianza presente sul territorio dal 1964. Da sempre l’Azienda è sinonimo di qualità e affidabilità nel settore automotive, rappresentando con successo i marchi Renault, Dacia e Mobilize nelle province di Monza Brianza e Lecco, e offrendo anche un ampio parco auto di vetture d’occasione, oltre che servizi di assistenza e carrozzeria, per seguire il ciclo di vita dei veicoli a 360°.

La storia della Concessionaria è da attestare al 1964, quando il proprietario di un negozio di tipografia di Monza, in cerca di un’automobile che potesse contenere un tecnigrafo, si rivolse a un meccanico intraprendente che saltuariamente vendeva automobili. Questo meccanico era Tomaso Messa, il quale, non solo trovò la macchina adatta, la Renault 4L, ma ne rimase così colpito da chiederne la rivendita.



È in questo modo, grazie al primo guizzo imprenditoriale di Messa, che nacque la Concessionaria, in grado di offrire non solo automobili ma anche soluzioni personalizzate, garantite da un’attenta cura del cliente.

L’espansione del marchio Messa T

Il marchio Messa T, con il passare degli anni, ha conquistato un ruolo importante nella vendita di automobili Renault e Dacia sul territorio, anche grazie all’ingresso in Azienda della seconda generazione: i figli di Tomaso, Giorgio nel 1975 e Marco nel 1980, che contribuirono con le proprie competenze professionali a portare intraprendenza e nuove energie.

Un’espansione tanto forte da rendere necessario l’ampliamento, con il trasferimento dalla vecchia sede di Via Mentana in via Boccioni 2, che venne ulteriormente espansa nel 2009, con la creazione di un più ampio e moderno showroom. Ma la crescita non è finita qui: nel 2015, la Concessionaria apre una seconda sede a Vimercate e nel 2019, una terza sede a Merate, estendendo così la sua zona di competenza fino alla provincia di Lecco.

Oggi, le tre sedi di Monza, Vimercate e Merate costituiscono un vero e proprio punto di riferimento nel territorio brianzolo per i marchi Renault, Dacia e Mobilize.

Il nuovo ricambio generazionale di Messa T

Oggi l’Azienda è sempre più grande e conta più di 70 collaboratori. Il 2024 è inoltre un anno particolarmente rilevante: la Concessionaria celebra il 60° anniversario e, contestualmente, Messa T vive un momento decisivo con il passaggio del testimone alla terza generazione: Andrea Messa è il nuovo Amministratore Delegato nonché membro del Comitato Esecutivo assieme a Silvia Messa e Riccardo Messa, rispettivamente anche HR Specialist e Product Specialist dell’Azienda.

I titolari Giorgio e Marco Messa restano all’interno della Direzione aziendale come membri del Consiglio di Amministrazione.

Tali cambiamenti segnano un nuovo capitolo nella storia dell'attività, che continua a guardare al futuro con grande ottimismo e determinazione, pur mantenendo saldi i valori che hanno portato alla fondazione del brand. Valore economico e delle risorse umane ben si sposa con il valore per i clienti, la cui cura è sempre stata al primo posto.

Ha raccontato Andrea Messa: “Nel nostro modello di business abbiamo riservato grande attenzione alla ricerca e sviluppo, alla sostenibilità e alla formazione continua dei collaboratori per adeguarci alle nuove tecnologie e ai cambiamenti del mercato; siamo certi che questa scelta ci porterà un vantaggio competitivo nel mercato del futuro. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo straordinario viaggio aziendale. Auguriamo a tutti noi altri 60 anni di successi e soddisfazioni!”