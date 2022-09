"Una grande famiglia dove è possibile conciliare studio e lavoro”

Rodolphine Sossou è Guest Experience Leader nel ristorante McDonald’s di Fiumicino Via del Faro da circa due anni. É originaria del Benin, e si è trasferita a Roma insieme alla famiglia. Ha conseguito una prima laurea prima di trasferirsi in Italia e ora frequenta l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", dove ha già conseguito una seconda laurea in Relazioni Economiche Internazionali e sta frequentando la specialistica in Cooperazione e Sviluppo Internazionale. É molto attiva nel volontariato e nel 2021 è stata premiata con una delle borse di studio del programma “Archways to Opportunity” di McDonald’s.

La tua esperienza personale è la prova che conciliare lavoro e studio è possibile. Qual è il tuo segreto?

Nessun segreto! Sicuramente senza la flessibilità negli orari che concede un impiego da McDonald’s non ce l’avrei mai fatta. Ogni volta che ho avuto necessità di modificare il turno di lavoro per esigenze di studio l’azienda mi è venuta incontro. Ad esempio, il mio ruolo in McDonald's prevede la presenza il pomeriggio, quando effettivamente c’è più clientela, ma quando per un concomitante tirocinio ho avuto bisogno di modificare l’orario mi è stato concesso senza difficoltà. Oltre alla flessibilità sicuramente ci vuole molta volontà, ma quella non mi manca: per me è importante mantenermi agli studi e e McDonald’s mi ha concesso questa opportunità.

Hai aderito all’iniziativa di McDonald’s “Archways to Opportunity”: vuoi spiegarci di cosa si tratta e raccontarci la tua esperienza a riguardo?

Certo: “Archways to Opportunity” è un fantastico progetto di McDonald’s dedicato a chi lavora e contemporaneamente porta avanti un percorso universitario. Sostanzialmente l’azienda mette in palio borse di studio per gli studenti più meritevoli. Io ho partecipato e mi è stata assegnata una borsa di studio di 2000 Euro che mi è stata utilissima: ho potuto acquistare subito un personal computer che mi ha aiutato tantissimo nel mio percorso di apprendimento.

Fai parte della famiglia McDonald’s da 2 anni. Cosa ti ha portato a scegliere di lavorare in questo campo?

Quando sono entrata in McDonald’s ero alla ricerca di un lavoro temporaneo: dopo il primo lockdown avevo necessità di un posto tranquillo che mi lasciasse tempo per studiare. Mai avrei pensato a quel tempo che dopo poco più di due anni mi sarei ancora ritrovata qui, ma è come se mi fossi trovata “in famiglia”. Dopo due mesi ho preso il ruolo di Guest Experience Leader e questo ha fatto sì che mi sentissi valorizzata. Inoltre la cosa che apprezzo di più di McDonald’s e che mi ha fatto decidere di rimanere è il costante sostegno agli studenti.

Qual è stata la tua prima impressione e come si è svolto il tuo percorso di crescita all’interno dell’azienda?

Non vi nascondo che l’impatto è stato forte: c’è molto da imparare all’inizio ed i ritmi di lavoro sono abbastanza sostenuti. Ho trovato però fin da subito un ambiente meraviglioso che non ti lascia mai sola. Ho conosciuto persone fantastiche che hanno avuto la pazienza di insegnarmi tutto e per me sono state una sorta di genitori acquisiti.

Lavorare e al contempo portare avanti un percorso di studi richiede sicuramente dei sacrifici: se potessi tornare indietro rifaresti le scelte che hai fatto?

Sì, assolutamente sì. Anche se il lavoro che faccio da McDonald’s non è totalmente pertinente col mio percorso di studi mi ha aiutato tanto anche in quello. La mia posizione professionale qui fa sì che io sia sempre a contatto con i clienti e stare in mezzo alla gente è utilissimo per chi come me sta studiando “Cooperazione e Sviluppo Internazionale”. Inoltre questo lavoro mi ha reso molto più sicura di me stessa e delle mie capacità. Infine mi è stato utilissimo per perfezionare il mio italiano.

Siamo giunti alla fine di questa intervista: vuoi aggiungere qualcosa?

Sì, vorrei ringraziare voi per questa intervista e McDonald’s per il sostegno concreto al mio percorso di studi. Infine vorrei aggiungere che apprezzo tantissimo lo sforzo inclusivo di McDonald’s: sul posto di lavoro faccio parte di un team multiculturale con persone che provengono da parti del mondo diversissime. Questo è lodevole in un periodo storico in cui è importante sottolineare quanto le differenze culturali portino accrescimento nella vita di tutti.

