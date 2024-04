Connubio estremo tra lusso e tecnologia avanzata: ora è possibile

Nel panorama dell'industria automobilistica, le auto sportive di lusso rappresentano la massima eccellenza ingegneristica e al contempo del design. Queste auto iconiche riescono infatti ad incarnare una fusione perfetta tra prestazioni mozzafiato, tecnologia all'avanguardia e comfort di lusso, offrendo un'esperienza di guida indimenticabile.

Tecnologia, lusso e prestazioni sportive

Ecco perché il lancio della nuova Aston Martin Vantage è un momento saliente per il mondo automotive. Vera e propria sintesi di eleganza e performance senza compromessi, la Vantage è il nuovo gioiello targato Aston Martin, capace di richiamare l’attenzione di appassionati di auto sportive di tutto il mondo grazie al connubio vincente tra tecnologia, lusso, guida sportiva e design unico.

La peculiarità di Aston Martin Vantage è il sodalizio tra l'artigianato tradizionale e le tecnologie più avanzate disponibili nell'industria automobilistica. Tra le sue caratteristiche più sorprendenti spiccano il sistema di controllo dinamico del veicolo e il differenziale posteriore elettronico – E-Diff – che, grazie a un sofsticato sistema di sensori elettronici, ottimizzano la stabilità, la trazione e la maneggevolezza in ogni condizione di guida. Inoltre, il cambio automatico ZF a 8 rapporti offre cambi di marcia rapidi e fluidi garantendo un'esperienza di guida sportiva senza pari: Aston Martin Vantage passa da 0 a 96 km/h in soli 3.4 secondi e raggiunge una velocità massima di 325 km/h.

Oltre alle sue prestazioni straordinarie, la Vantage offre anche un'esperienza di lusso senza precedenti. Gli interni, realizzati a mano con materiali di altissima qualità, come pelli pregiatissime prodotte in Scozia e finiture artigianali impeccabili, restituiscono un ambiente elegante e raffinato per i passeggeri. Il sistema di infotainment è progettato per soddisfare le esigenze dei guidatori moderni, offrendo una connettività avanzata e una gamma di funzionalità intuitive.

Tecnologia, lusso ma anche prestazioni eccezionali e dinamismo senza compromessi: grazie a un design aerodinamico studiato per massimizzare la stabilità ad alte velocità e la maneggevolezza in curva, Aston Martin Vantage è pronta a sfidare qualsiasi strada. Il suo motore potente e reattivo fornisce una spinta immediata e vigorosa, mentre il telaio agile e ben bilanciato offre una sensazione di guida coinvolgente ed emozionante.

Un lancio in grande stile

La Aston Martin Vantage è stata presentata in grande stile il 27 marzo, davanti a oltre 200 persone, presso le Officine del Volo. L'evento è stato organizzato da Aston Martin Milano, concessionaria del Gruppo Gino Spa; il lancio ha rappresentato la Prima Italiana della nuova Vantage.

La concessionaria milanese dell’universo luxury di Gino Spa, infatti, è un punto di riferimento per tutti gli appassionati e cultori delle auto di lusso, anche grazie alla professionalità e competenza del gruppo di lavoro di Gino Spa che con accurati controlli su ciascuna automobile garantiscono ai propri clienti vettura perfette e uniche.