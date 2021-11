L'importanza di prendersi cura di sé stessi

Iniziamo chiarendo subito un malinteso piuttosto comune: self care non è sinonimo di auto-indulgenza o egoismo. Self care significa prendersi cura di sé stessi in modo da poter essere sani, stare bene, fare il proprio lavoro, aiutare e prendersi cura degli altri e fare tutto ciò di cui si ha bisogno e che si desidera realizzare. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la cura di sé come "la capacità di individui, famiglie e comunità di promuovere la salute, prevenire le malattie, mantenere la salute e far fronte a malattie e disabilità con o senza il supporto di un operatore sanitario". In una accezione più generale possiamo dire che self care significa dare a sé stessi il dono di un amore incondizionato, accettazione e nutrimento. È il riconoscimento che aiutare gli altri non deve avvenire a scapito della propria felicità e del proprio benessere. E se non sei tu a prenderti cura di te stesso è molto improbabile che qualcun altro lo faccia al posto tuo.

Perché è importante prendersi cura di sé stessi

Il self care è una parte importante di uno stile di vita sano e felice. Prendersi cura di sé stessi sia mentalmente che fisicamente è fondamentale per prendere il controllo della propria salute. Ma quali sono i vantaggi della cura di sé? Impegnarsi in questa pratica dovrebbe migliorare il tuo benessere a tutto tondo:

Migliora la tua salute fisica: Impegnarsi a prendersi cura del proprio corpo ed essere più in sintonia con i propri bisogni. Parte di qualsiasi programma di cura di sé dovrebbe concentrarsi sulla cura della propria salute fisica.

Riduce stress e ansia: trovare il tempo per attività rilassanti, come fare un bagno caldo, ascoltare musica o praticare yoga o meditazione, è un altro tema comune della cura di sé.

Aumenta l'autostima: oltre ad aiutare a calmare i nervi, prendersi del tempo per rilassarsi e prendersi cura di sé può avere un impatto positivo sul modo in cui vi vedete: trattarvi con gentilezza può farvi guardare a voi stessi con più gentilezza. Gli studi hanno scoperto che le persone con una maggiore autostima trovano più facile affrontare le battute d'arresto e hanno maggiori probabilità di raggiungere obiettivi di auto-miglioramento.

Protegge la tua salute mentale: Apportare modifiche per dare priorità alla cura di sé può aiutare a gestire i problemi di salute mentale e potrebbe persino impedire che peggiorino

Migliora le relazioni: è facile immaginare che più sei felice e sano, più puoi dare a una relazione. Può essere così facile mettere al primo posto i bisogni di qualcun altro, ma devi anche prenderti cura della tua salute.

Qualche consiglio per iniziare a prendersi cura di sé stessi

Da dove iniziare quindi? Vediamo 5 semplici consigli per iniziare a dare vita ad una propria self care routine

Ascolta te stesso. Prestare attenzione a come ti senti e a quello che provi ti può aiutare a capire ciò di cui hai bisogno in questo momento.

Mangia meglio e bevi tanta acqua. Curare la propria alimentazione è un gesto d'amore nei propri confronti.

Dedica il giusto tempo al riposo. Siamo trascinati in un vortice di scadenze e doveri ma non dobbiamo sottovalutare il valore della tranquillità. Il giusto riposo è fondamentale per vivere meglio.

Fai qualcosa che ti piace. Segui le tue passioni e ciò che ti fa stare bene. Ritagliarsi degli spazi per fare ciò che piace è determinante per una vita serena e felice.

