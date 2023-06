Vivi un’estate da sogno in Stile Capri in 3 semplici mosse

Non c’è dubbio, l’italian style è unico al mondo e ben riconoscibile ovunque ci si trovi.

Se si parla d’estate, poi, il nostro Paese diventa una delle mete più ambite, grazie alle sue attrattive, quali moda, design, gastronomia, bellezza. Tutti elementi che contribuiscono a definirne lo stile inconfondibile.

Mica per niente, c’è chi, per riferirsi al Bel Paese, ha coniato il termine dolce vita. Che poi, più che di vita si tratta di un vero e proprio mood, entrato a far parte dell’immaginario internazionale e del quale noi italiani siamo portatori sani da sempre. Un mood che esprime spensieratezza, mondanità e il piacere di vivere l’estate italiana sempre al massimo del divertimento.

Un sorso e sei lì! Il contest dell’estate è ufficialmente aperto

Non è un caso, infatti, che uno dei party più esclusivi di quest’estate si svolgerà a Capri, una delle mete più apprezzate e conosciute al mondo. Saranno i Faraglioni, dunque, e il bellissimo mare campano a far da cornice allo “Stile Capri Wave”, un boat party che si terrà il 2 luglio e a cui sarà possibile accedere solo partecipando e vincendo l’omonimo contest lanciato da Peroni Nastro Azzurro.

Protagonisti del contest, oltre a una delle birre più amate del Paese, saremo tutti noi e un social tra i più utilizzati in Italia, Instagram. Partecipare al contest, infatti, è molto semplice e, fino al 10 giugno, con pochi click, si può ambire al premio: l’esclusivo boat party con la musica dal vivo di Elodie.

• Click 1: segui su IG @peroninastroazzurro_it



• Click 2: scatta una foto con Peroni Nastro Azzurro Stile Capri



• Click 3: condividi la foto nel tuo feed (ricordati di avere il profilo pubblico) con #StileCapriWave, tagga @peroninastroazzurro_it e mostra alla community il tuo mood dell’estate

Insomma, che tu sia nel bel mezzo di un aperitivo in compagnia, nell’intimo di casa o su una spiaggia al tramonto, ogni momento è buono per partecipare al contest e provare a passare una giornata indimenticabile in compagnia di Elodie e della sua musica, circondati da uno dei panorami mozzafiato più conosciuti al mondo.

Stile Capri Wave: che il boat party abbia inizio!

In che consisterà lo Stile Capri Wave del 2 luglio? Presto detto: si partirà subito con un DJ set a bordo, che accompagnerà la partenza dei vincitori dal porto di Napoli.

L’arrivo ai Faraglioni farà da apripista per la performance d’apertura, un dj set, seguita da quella imperdibile di Elodie, una delle cantanti italiane più apprezzate e acclamate, che conta diverse partecipazioni al Festival di Sanremo, più di 2 milioni di copie vendute e una nomination come Best Italian Act agli MTV EMA.

Al termine della sua performance, un altro special guest si esibirà, facendo da colonna sonora per il ritorno a Napoli.

E c'è anche una bella notizia per chi non si aggiudicherà il contest. L'intero evento potrà essere ammirato e ascoltato dalla baia ma, soprattutto, da chi in barca vorrà avvicinarsi alla zona in cui si svolgeranno le performance. Un'occasione unica per essere coinvolti in questa serata memorabile.

Insomma, tanta musica, mare, divertimento e il gusto leggero, mediterraneo della Peroni Nastro Azzurro Stile Capri... per tutti coloro che stanno aspettando l’estate o che l’estate ce l’hanno già dentro.