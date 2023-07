Conveniente e flessibile: con una nuova formula scegliere l’elettrico è più facile

Una sempre più diffusa sensibilità ecologica, i minori consumi, l’implementazione di colonnine di ricarica nei centri urbani e non e le sempre più frequenti limitazioni alla circolazione delle auto tradizionali, hanno contribuito, negli ultimi anni, alla crescita del mercato dei veicoli elettrici.

E se fino ad ora un potenziale deterrente per il passaggio all’elettrico era rappresentato dai costi – superiori rispetto a quelli connessi a un'auto a combustione – ora le cose sono cambiate.

Un’offerta esclusiva valida fino al 31 luglio

Prendiamo per esempio il nuovo leasing finanziario PEUGEOT e-GO, l’offerta che propone i canoni mensili più competitivi sul mercato italiano nel mondo dei veicoli elettrici: 35 rate da 199 € al mese su e-208 Active Pack con cambio automatico a fronte di un anticipo di 2.246 €.

Un'offerta – valida fino al 31 luglio – estremamente competitiva che non ha rivali nel mondo dei veicoli elettrici e non solo. Se prendiamo per esempio una 208 alimentata a benzina, se è pur vero che il finanziamento prevede un canone mensile minore – 149 € –, il cliente dovrà versare un anticipo più alto.

E prendendo in considerazione le spese energetiche, il cliente che ha scelto un veicolo elettrico potrà beneficiare di un ulteriore risparmio – circa 300 € ogni 5.000 chilometri – rispetto al cliente che utilizza un'automobile con motorizzazione termica.

I vantaggi del leasing

Conveniente, ma anche flessibile, il finanziamento PEUGEOT e-GO è modulato su un chilometraggio annuo di 5.000 km e un costo di soli 5 centesimi al Km per i Kilometri aggiuntivi. Non solo: questo leasing può essere completato e integrato con tutti i servizi tipici del noleggio come ad esempio F/I, KASKO e tariffe uniche come l’RCA ad un prezzo FLAT di soli 52,40€ al mese.

Chiaramente, l’offerta targata Peugeot non comporta nessun vincolo di proprietà e lascia al cliente la possibilità, una volta terminato il leasing, di sostituire il veicolo o procedere con il riscatto.

Green, prestante e ora anche conveniente: scegliere l’elettrico non è mai stato così facile.