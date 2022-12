Sicurezza aziendale e privata: ecco come proteggersi dai ladri

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una storia lunga cento anni. È quella del Corpo Vigili Giurati, iniziata nel 1925 e cresciuta di generazione in generazione. La storia di un’azienda a conduzione familiare, fondata da Amedeo Gamberini e oggi gestita dalle figlie, che hanno raccolto il testimone con la stessa passione per il lavoro e la voglia di innovare, aprendosi contemporaneamente alle nuove opportunità che la tecnologia offre, con l’obiettivo di coniugare sempre sicurezza e professionalità.



Il Gruppo Corpo Vigili Giurati oggi è una realtà estesa su gran parte del territorio italiano, dal Piemonte alla Liguria, passando per la Toscana, fino ad arrivare nel Lazio, a Roma, con 25 sedi, 6 centrali operative, 1.200 guardie giurate particolari e oltre 450 pattuglie. “Una realtà al servizio delle aziende e dei privati” come ricorda Raffaella Berni, componente del consiglio di amministrazione e nipote di Amedeo.



Ma chi si rivolge al Corpo Vigili Giurati? Soprattutto aziende e famiglie, perché la sicurezza non riguarda solo il trasporto di valori e la protezione dei beni di un’azienda, ma anche dei nostri affetti più cari. Quello della sicurezza è un settore in continua evoluzione, dove il Corpo Vigili Giurati si conferma all’avanguardia, tanto da portare in dote per il 2023 un nuovo sistema altamente tecnologico di allarme unico in Italia, in grado di accorciare i tempi di intervento e al tempo stesso prevedere un risparmio energetico.