Un percorso di studi nel mondo beauty

“Cosa vuoi fare dopo la scuola?”

Quante volte avremo sentito pronunciare queste parole, magari da amici, parenti o conoscenti che hanno da tempo trovato la loro strada.

È risaputo, prima o poi per tutti arriva il momento di prendere una decisione, fare quella scelta che determinerà il proprio futuro, o per lo meno il corso dei successivi anni a venire. Può rivelarsi tanto facile a dirsi, quanto estremamente difficile a farsi, soprattutto all’interno di una società abituata a un percorso ordinario che prevede dopo la scuola superiore l’accesso alle università o l’inserimento nel mondo del lavoro.

Seguire fino in fondo le proprie aspirazioni e passioni personali è sempre più una scelta consigliata: svolgere un lavoro che si ama e che offre sempre nuovi spunti e interessi consente di affrontare più serenamente la propria vita lavorativa. Inoltre, le occasioni di far carriera e di guadagnare potrebbero essere sorprendenti se paragonate ai percorsi più tradizionali.

Ad esempio, quando i desideri e le passioni si avvicinano all’ambito beauty, è possibile entrare a pieno titolo nel settore frequentando un corso di qualifica professionale per estetista o acconciatore. L’ambito della bellezza non conosce età: non è mai troppo tardi per decidere di entrare a far parte di questo mondo, un settore che non conosce crisi ed è in continua ricerca di nuove risorse.

Tuttavia, è fondamentale sapere che, per potervi accedere, sono ad oggi richieste per legge alcune qualifiche specifiche. È giusto quindi dare importanza alla formazione e alla scelta dei corsi da seguire, affidandosi a professionisti del settore. A tal proposito, in Emilia Romagna, esiste Obiettivo Bellezza, una community regionale nata proprio per consentire, a chi sogna di lavorare nel mondo dell’estetica e acconciatura, di accedere a corsi professionali che prevedono il conseguimento di tali qualifiche.



Una Academy che ti aiuta ad entrare nel mondo del lavoro

Con un’esperienza di oltre 20 anni nell’ambito della formazione e con sedi operative collocate in un’area che copre quasi interamente la regione Emilia-Romagna, la Academy di Obiettivo Bellezza

nasce con l’obiettivo di “dare forma ai sogni di chi muove i primi passi nel mondo della bellezza e allo stesso tempo assicurare a chi è già professionista la ricerca della perfezione, della creatività e dello stile”.

La sua community si rivolge principalmente a:

Chi sogna di lavorare nel settore dell’estetica ed acconciatura e necessita della formazione adeguata

Professionisti del settore, consentendo loro di aggiornarsi e specializzarsi

Coloro che desiderano aprire o dirigere un centro estetico o un salone di bellezza

I corsi, che si distinguono tra Estetica e Acconciatura, andranno a sviluppare le capacità di giovani talenti.

Si occuperanno di formare futuri professionisti della bellezza, quali estetisti, make up artist, hair stylist, operatori del benessere e consulenti, permettendo di inserirsi nel mondo del lavoro a qualsiasi livello.

Per quanto riguarda le figure già qualificate, la partecipazione ai corsi per professionisti permetterà loro, grazie a workshop e approfondimenti, di aggiornarsi sulle ultime tecniche innovative e di tendenza – ad esempio di trattamento viso, corpo, make up e massaggi, per la sfera estetica – e di affinare lo stile nel taglio femminile e maschile, per l’ambito dell’acconciatura.

Un punto di riferimento per l’intera regione

Con i suoi laboratori presenti e attivi in 10 città, Obiettivo Bellezza lavora costantemente per essere il punto di riferimento in Emilia Romagna per chi vuole diventare estetista o acconciatore e trovare lavoro, mantenendo una conversazione continua con tutti i professionisti del settore e valorizzando il contributo di ognuno di loro.

Per reperire ulteriori informazioni in merito ai corsi, alle iscrizioni e alle sedi interessate, è possibile consultare il sito internet www.formart.it/obiettivo-bellezza.