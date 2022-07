3 (+1) buone ragioni per imparare una lingua straniera (anche da adulti)

Apprendere una nuova lingua in età adulta è sicuramente più complicato che farlo da bambini. Questo però non è un buon motivo per rinunciare in partenza: spesso le scuse dietro cui ci nascondiamo sono frutto di paura immotivata, scarsa fiducia in sé stessi o di una malcelata pigrizia. Quante volte ci siamo detti “Sono troppo vecchio per questo genere di cose” oppure “Non ho abbastanza tempo”. Partiamo cercando di smontare questi pretesti: innanzitutto volere è potere. Inoltre in età adulta abbiamo un carico di esperienza che possiamo sfruttare ovunque, anche nello studio di una nuova lingua. Per quanto riguarda invece la mancanza di tempo non è necessario passare sui libri 4 ore al giorno: con la giusta motivazione e senza avere fretta nessun obiettivo è irraggiungibile. Se avete accarezzato l’idea di imparare una nuova lingua ma ancora non avete iniziato un percorso di studio eccovi 3 (+1) buone ragioni per darvi una mossa!

Aumenta le tue possibilità comunicative e migliora la memoria

Oggigiorno, nell’era di Internet, imparare una nuova lingua non significa solo la possibilità di comunicare con un maggior numero di persone, ma anche avere accesso a un numero maggiore di contenuti: pensiamo ad esempio a libri, film, serie tv, ma anche a social media e forum online. Inoltre lo studio in quanto tale aiuta a mantenere la mente elastica e mantiene allenata la memoria.

Moltiplica le tue opportunità professionali e fa bene alla salute del nostro cervello

Nel mondo del lavoro le conoscenze linguistiche sono un valore aggiunto che ha assunto nel tempo via via sempre più peso. Conoscere le lingue straniere può offrire moltissimi vantaggi professionali. Per chi invece si affaccia sul mondo del lavoro per la prima volta la conoscenza delle lingue straniere è un vero e proprio passe-partout che moltiplica notevolmente le opportunità.

Conoscere due o più lingue è un vero toccasana per la salute della nostra mente: recenti studi scientifici hanno dimostrato come altera l’architettura del cervello in maniera vantaggiosa. Essere bilingui allontana in media di 4-5 anni la comparsa di demenza senile e, in caso di ictus, raddoppia la probabilità di un pieno recupero della funzionalità cerebrale.

Studiare le lingue apre le porte del mondo

Concludiamo questa breve lista di buoni motivi con il migliore: conoscere le lingue apre le porte del mondo. Certo, si può viaggiare anche senza conoscere le lingue straniere ma saper parlare la lingua del territorio permette di vivere esperienze di viaggio più ricche e stimolanti. Capire gli altri sarà più facile, così come lo sarà vedere il mondo con occhi diversi.

International House Team Lingue: un punto di riferimento sicuro per i corsi di lingue

Se avete deciso di iniziare un percorso di studio in una lingua straniera International House Team Lingue è la scuola che fa per voi: 40 anni di esperienza nel settore, riassunti nel motto “Never Stop Learning” e un’offerta formativa vastissima sono ciò che fa del centro una vera e propria eccellenza nel mondo delle scuole di lingue. La scuola ha quattro sedi: Merate, Como, Lecco e da inizio luglio anche a Sondrio; è affiliata a International House World Organisation, organizzazione mondiale che raccoglie le migliori scuole di lingua a livello internazionale, e membro di AISLi, Associazione Italiana Scuole di Lingue.

International House Team Lingue è anche centro autorizzato per le certificazioni Cambridge English, riconosciute a livello internazionale dalle università e dalle aziende.

Non solo corsi di lingue: un mondo di opportunità

L’offerta formativa di International House Team Lingue non si limita ai corsi di lingue straniere e alle certificazioni linguistiche: il centro offre anche servizi da tour operator e organizza per i suoi studenti vacanze studio e anni all’estero, con la priorità assoluta per la sicurezza dei propri allievi e la tranquillità delle loro famiglie. Tantissime le mete possibili: Stati Uniti, Canada, Australia, Paesi Bassi, Francia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania e Spagna. Inoltre ogni esperienza offerta da International House Team Lingue è studiata su misura per lo studente: tramite il sito ufficiale a questo indirizzo è possibile prenotare una consulenza gratuita con le High School Counsellors che sapranno capirvi, consigliarvi e aiutarvi a costruire il programma perfetto per voi.

International House Team Lingue: sempre al tuo fianco

Poter dimostrare la padronanza di una lingua è essenziale per diventare autonomi in un contesto internazionale.

Non aspettate oltre dunque: visitate il sito della scuola per scoprire l’esperienza di studio che fa per voi e seguite la pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle innumerevoli iniziative di International House Team Lingue. Tra le ultime novità vi sono nuovi corsi in partenza a Lecco e Como e una nuova sede a Sondrio!