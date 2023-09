Università Internazionale a Roma: iscrizioni a Medicina fino al 2 ottobre

Se c’è una cosa che la pandemia ci ha fatto capire chiaramente è che medici specialisti e personale sanitario sono sempre più indispensabili per garantire alla popolazione salute e una qualità di vita migliore.

Chi sogna di intraprendere queste professioni, ovviamente, sa che il percorso che dovrà affrontare non sarà facile, che richiederà costanza, impegno e anni di studio e pratica.

Eppure, ogni anno sono tanti i giovani che scelgono di affrontare il famigerato test d’ingresso per la Facoltà di Medicina e parecchi, fortunatamente, sono anche quelli che terminano con successo il proprio iter di studio.

Per questi ultimi, la domanda a quel punto della loro carriera è: “e adesso?”. Nel caso della professione medica le strade sono diverse, tra chi rimane nelle strutture che lo hanno formato, chi opta per diventare medico di base e chi, invece, apre i propri orizzonti a un contesto internazionale, provando a praticare là dove c’è più bisogno di cure mediche.

Parliamo dei Paesi più poveri del mondo, ovviamente, che offrono la possibilità di affrontare percorsi e carriere uniche, altamente formative a livello umano ed emotivo, oltre che professionale ed esperienziale, e che danno spesso a chi li segue la percezione di stare veramente facendo la differenza.

UniCamillus: una formazione d’eccellenza di respiro internazionale

Ma ci sono scuole e università che preparano a questo? A rispondere alla domanda ci pensa UniCamillus, università romana dedicata esclusivamente alle Scienze Mediche e Sanitarie, che fa dell’integrazione e della solidarietà internazionale dei veri e propri punti d’onore.

Basti pensare che UniCamillus è l’Università Medica Internazionale di Roma con la più ampia percentuale di studenti stranieri, comunitari e non. UniCamillus, struttura laica e aperta a giovani di ogni confessione religiosa o Paese, si rivolge, poi, in particolare, a coloro che dimostrino un genuino interesse umanitario, scientifico e professionale nei confronti di problematiche sanitarie presenti principalmente nei Paesi in Via di Sviluppo e che accolgano, quindi, valori che, in tali contesti, si rivelano forse più necessari che altrove, come l’attenzione alla dignità del paziente.

Ma da dove arriva tale vocazione? La risposta è nel nome stesso della struttura: UniCamillus. Colui che ha ispirato l’università, infatti, è Camillo De Lellis, medico che, tra il ‘500 e il ‘600, pose le basi della moderna assistenza sanitaria, definendone criteri e protocolli, sulla base proprio del rispetto e della dignità del paziente.

Ecco allora che, non solo i titoli di studio rilasciati da UniCamillus sono validi in Italia, in tutta l’Unione Europea e possono essere spesi anche in altri Paeso extra-UE, ma gli studenti e i laureati di UniCamillus avranno anche la possibilità di candidarsi a livello internazionale per la certificazione Educational Commission for Foreign Medical Graduates, essendo stata, la struttura, inclusa nella World Directory of Medical School.

Save the date: il 2 ottobre chiudono le iscrizioni ai bandi 2023-2024

A chiunque fosse interessato a intraprendere questo tipo di percorso di studio e, di conseguenza, una futura professione nel settore medico e sanitario, forte di una preparazione d’eccellenza, la possibilità di iscriversi ai bandi per i corsi in partenza in autunno scadrà il 2 ottobre.

Le possibilità di percorrere strade e carriere diverse, ovviamente, non mancano, tanto che una panoramica dei Corsi disponibili, potrà, già in questa sede, indirizzare le scelte di molti o attivarne l’interesse:

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41)

Questo corso a ciclo unico della durata di 6 anni, tenuto in lingua inglese con modalità didattiche formali (lezioni frontali e seminari) e interattive, pone allo studente il raggiungimento di precisi obiettivi, quali:

Communications skills: buona capacità di contatto umano;

buona capacità di contatto umano; Continuing education: capacità di apprendimento e autovalutazione:

capacità di apprendimento e autovalutazione: Evidence based medicine: abilità ad analizzare e risolvere in autonomia problemi connessi con la pratica medica, insieme a una buona pratica clinica basata su evidenze scientifiche;

abilità ad analizzare e risolvere in autonomia problemi connessi con la pratica medica, insieme a una buona pratica clinica basata su evidenze scientifiche; Continuing professional development: abitudine all’aggiornamento costante di conoscenze e abilità, possesso delle basi metodologiche e culturali atte all’acquisizione autonoma e alla valutazione critica delle proprie abilità e conoscenza;

abitudine all’aggiornamento costante di conoscenze e abilità, possesso delle basi metodologiche e culturali atte all’acquisizione autonoma e alla valutazione critica delle proprie abilità e conoscenza; Interprofessional education: buona pratica di lavoro interdisciplinare e interprofessionale.

Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria (CLMOPD)

Un corso a ciclo unico in lingua italiana, articolato in 6 anni e così organizzato:

Biennio: studio dei fondamenti dell’organizzazione strutturale e delle funzioni vitali del corpo umano, rapporto tra odontoiatria e paziente, principi alla base della metodologia scientifica.

studio dei fondamenti dell’organizzazione strutturale e delle funzioni vitali del corpo umano, rapporto tra odontoiatria e paziente, principi alla base della metodologia scientifica. Triennio successivo: studio di discipline di interesse medico, chirurgico e specialistico, in particolare di quelle corrrelate alle patologie odontoiatriche, alla semiotica, al cavo orale, ai disordini neuromuscolari di testa e collo e le manifestazioni orali.

studio di discipline di interesse medico, chirurgico e specialistico, in particolare di quelle corrrelate alle patologie odontoiatriche, alla semiotica, al cavo orale, ai disordini neuromuscolari di testa e collo e le manifestazioni orali. Tirocinio clinico professionalizzante: si svolgerà contestualmente alle attività formative e allo studio delle discipline odontoiatriche.

si svolgerà contestualmente alle attività formative e allo studio delle discipline odontoiatriche. Sesto anno: attività didattica professionalizzante finalizzata alla cura del paziente con problematiche odontostomatologiche e seminari frontali relativi a casi clinici.

attività didattica professionalizzante finalizzata alla cura del paziente con problematiche odontostomatologiche e seminari frontali relativi a casi clinici. Esame finale: una Prova Pratica Valutativa delle competenze professionali acquisite mediante un tirocinio Pratico Valutativo, precederà la discussione della tesi di laurea.

Corso di Laurea Triennale nelle Professioni Sanitarie

Corso indirizzato alla preparazione di medici e operatori sanitari capaci di operare con respiro internazionale per rispondere alle esigenze sanitarie dei Paesi del sud del mondo.

Durante il percorso di studio verrà data, infatti, maggior enfasi alle interrelazioni esistenti tra contenuti delle scienze di base e quelli delle scienze cliniche, avendo particolare riguardo alla interdisciplinarietà della medicina.

La scelta, in questo caso, può cadere su cinque diverse discipline e altrettanti Corsi di Laurea Triennale:

• Fisioterapia (in inglese)

• Infermieristica (in inglese)

• Tecniche di Radiologia Medica, per immagini e Radioterapia (in inglese)

• Ostetricia (in italiano)

• Tecniche di laboratorio biomedico (in italiano)

E per chi non padroneggia completamente la lingua inglese, UniCamillus propone appositi strumenti didattici e programmi di sostegno sono stati pensati per aiutare lo studente a crescer nella sua padronanza, fino al raggiungimento del livello necessario per spendere la propria laurea, senza difficoltà linguistica, ovunque nel mondo.