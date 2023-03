Doppiatore non si nasce, si diventa: al via un corso a Milano

La nascita del doppiaggio segue di pochi anni quella del cinema sonoro. Il principale problema introdotto dall'audio, infatti, era come pubblicare un film parlato in una specifica lingua in una nazione che ne utilizzava una differente, con le relative criticità in termini di comprensione.

In alcune nazioni, la neonata problematica venne aggirata con l’introduzione dei sottotitoli in sovraimpressione, in altri paesi, invece, come soluzione si optò per il doppiaggio.

Man mano che la pratica si diffuse, le tecniche di doppiaggio divennero sempre più accurate e sofisticate e nacquero vere e proprie scuole. In Italia, in particolare, la qualità del doppiaggio arrivò a vette altissime, tanto che la nostra scuola è riconosciuta, quasi all’unanimità, come la migliore al mondo. Basti pensare che tante stelle del cinema hanno candidamente ammesso che i loro personaggi sono stati migliorati dai nostri doppiatori.

Talento e tecnica

Qual è il segreto alla base di questa eccellenza? Un continuo e approfondito lavoro di formazione alla professione, in continua evoluzione e sempre aperto all’innovazione. D’altronde, il doppiaggio è innanzitutto una tecnica complessa che richiede sia – come pre-requisito – talento, sia del duro lavoro per svilupparlo.

Nonostante recenti tentativi di utilizzare delle IA per replicare le voci di doppiatori – operazione “tecnicamente” possibile –, quello che non può essere riprodotto è la capacità empatica e interpretativa del vero doppiatore.

Pertanto, a fronte dell'aumentare delle produzioni internazionali – e quindi di domanda di doppiatori –, la risposta non può essere l’utilizzo di AI, bensì la continua formazione di nuovi professionisti.

Come si diventa doppiatori?

Ma come si diventa doppiatori? Uno dei migliori percorsi didattici è senza dubbio quello offerto da Universal Film Academy. La scuola, infatti, propone un percorso didattico biennale - in partenza a Milano - centrato sull’allievo e sulla sua valorizzazione.

Grazie alle docenze di professionisti del settore con esperienza pluriennale e a una formazione di alto livello che tocca da vicino tutti gli aspetti del lavoro del doppiatore, il corso di Universal Film Academy si distingue per pragmatismo e funzionalità.

Per candidarsi all’audizione a Milano basterà compilare il form online sul sito o, in alternativa, contattare l’accademia tramite email all’indirizzo info@universalfilmacademy.com.