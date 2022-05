Quale corso di laurea scegliere? Fuga ogni dubbio con i Virtual Open Day di un ateneo

In questi ultimi anni abbiamo imparato a conoscere da vicino il potenziale connettivo della tecnologia e degli strumenti digitali. In particolare, questa possibilità di connettere le persone è stata utilizzata per creare spazi di incontro virtuali del tutto analoghi ai corrispettivi spazi fisici.

La capacità di interconnessione del digital, quindi, ha reso e rende possibile la messa in atto di eventi e iniziative online in cui vengono garantiti ai partecipanti elementi importanti come il confronto e la condivisione.

Un’opportunità unica per le aspiranti matricole

Da sempre consapevole del potenziale del digitale, Università degli Studi Guglielmo Marconi – la prima università italiana a proporre un modello didattico a distanza – ha organizzato un Virtual Open Day. L’evento – che si terrà il 23 maggio dalle 9.30 alle 18.00 – sarà un percorso di orientamento che accompagnerà per tutta la giornata le potenziali matricole alla scoperta dell’offerta formativa e di tutte le opportunità e i servizi allo studente che l’ateneo offre.

L’imminente Virtual Open Day di Unimarconi, insomma, è un appuntamento imperdibile per aspiranti matricole, laureati, famiglie e docenti degli Istituti Superiori che potranno entrare in contatto tramite incontri virtuali con i docenti dell’ateneo, i coordinatori didattici e gli studenti in corso per la presentazione dei corsi di laurea, informazioni sulle modalità di iscrizione e i servizi proposti dall’ateneo e più generiche attività di orientamento.

L’offerta didattica è estremamente ampia e prevede corsi triennali e magistrali nelle facoltà di Economia, Giurisprudenza, Lettere, Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Ingegneria.

Quantità ma anche qualità: grazie a un’esperienza quasi ventennali nell’e-learing, Unimarconi è sinonimo di didattica di alto livello e grazie a un costante servizio di tutoraggio accompagna i suoi studenti durante l’intero percorso formativo, dagli inizi fino al momento dell’ingresso nel mondo del lavoro.

Come partecipare?

Partecipare all’evento di Unimarconi è molto semplice. Una volta compilato il modulo dedicato sul sito, gli iscritti riceveranno via mail il link e tutte le istruzioni per partecipare via Zoom alla diretta streaming di Virtual Open Day.