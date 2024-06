Croazia, la meta ideale per vivere delle vacanze estive indimenticabili

La Croazia è una meta turistica affascinante e sempre più ambita, un vero gioiello affacciato sul mare Adriatico. Questo paese offre una combinazione unica di paesaggi naturali mozzafiato, città antiche ricche di storia e cultura, e un litorale meraviglioso costellato di isole e spiagge da sogno. Dalle maestose montagne dell'entroterra alle acque cristalline della costa, la Croazia è la quintessenza della vacanza perfetta per chi cerca emozioni indimenticabili.

Il paese è principalmente noto per il buon clima, il mare limpido e le spiagge dorate; in effetti il litorale croato, con i suoi oltre 6.278 km di coste frastagliate e le quasi 1.200 isole disseminate nell'Adriatico, è un vero e proprio paradiso per chi ama il mare.

Baie nascoste, calette incontaminate e spiagge di ciottoli lambite da acque turchesi attendono i visitatori.

Come, ad esempio, Bijeca, spiaggia di sabbia poco distante dalla cittadina di Medulin; è il luogo perfetto per trascorrere una piacevole giornata estiva, grazie alla presenza di una pineta, la disponibilità di numerosi servizi e la possibilità di praticare diversi sport.

Tra le spiagge più note dell’arcipelago zaratino c’è Sakarun, situata sull'isola di Dugi Otok; la sabbia bianca, la fresca pineta e il mare non troppo profondo la rendono una meta ideale anche per i bambini.

Merita una visita anche Kraljičina plaža, la più lunga spiaggia di sabbia della Croazia: il suo litorale sabbioso, infatti, misura ben 8 km ed è il tratto distintivo della cittadina di Nin; nei pressi dell’arenile di trova una delle maggiori fonti di fango curativo della Croazia, rendendo Nin una località termale di mare a tutti gli effetti.

Il mare caldo e calmo di Kraljičina plaža la rendono una spiaggia adatta a tutti.

Šunj è, invece, la più popolare tra le spiagge di sabbia del mare di Dubrovnik ed è situata sul versante meridionale dell’isola di Lopud.

Circondata da una verde pineta, è apprezzata sia dai diportisti che dai bagnanti e offre possibilità di relax e divertimento per tutte le età.

Questi sono solo alcuni esempi, perché in Croazia, in quanto a spiagge, c’è l’imbarazzo della scelta.

Non solo mare

La Croazia, però, non è solo relax e mare cristallino: infatti, si possono ammirare vere gemme di storia e cultura come Spalato, la città più grande sulla costa croata dell’Adriatico.

Il suo centro storico è patrimonio dell’UNESCO, ha oltre 1700 anni ed è sede del Palazzo di Diocleziano, che si annovera tra gli edifici romani meglio conservati d’Europa.

Qui è, anche, possibile visitare la Porta Aurea, un tempo utilizzata soltanto dall’imperatore e dalla sua famiglia e Peristilio, l’ex principale piazza imperiale.

Suggestiva la Cattedrale di San Doimo (santo patrono della città di Spalato), ospitata all’interno dell’ex mausoleo imperiale; si tratta di uno degli edifici cristiani più antichi del mondo.

Nonostante sia ricca di storia, la città riesce ad essere, contemporaneamente, moderna e all’avanguardia, in un perfetto connubio tra cultura e divertimento.

E se il mare non basta, l'entroterra croato offre meraviglie altrettanto spettacolari, mentre i paesaggi montani e rurali di questa terra accogliente conquistano con la loro bellezza incontaminata.



Un eccellente esempio è rappresentato dal Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice che, con i suoi laghi carsici e cascate mozzafiato, attira ogni anno migliaia di amanti del trekking e dell'esplorazione all'aria aperta.

Questo splendido territorio naturale è stato dichiarato, nel 1949, il più grande parco della Croazia e poi, nel 1979, è stato iscritto nella lista dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.

La sua vegetazione è incredibilmente ricca, ma ciò che colpisce in maniera particolare sono proprio i suoi 16 laghi, che formano cascate e rapide estremamente suggestive.

Qui è possibile effettuare percorsi di trekking di tutti i livelli, dai più semplici ai più impegnativi; sono disponibili anche itinerari in bici.

Sport, avventura e navigazione

Non è finita qui: per chi ama trascorrere le vacanze all’insegna dell’avventura, la Croazia offre molte occasioni di divertimento.

Ci si può emozionare con la zipline, che si effettua all’interno di un paesaggio mozzafiato, oppure provare il rafting sul fiume Cetina, o ancora, scegliere per un’opzione adrenalinica e lanciarsi con il bungee jumping, disponibile presso alcuni ponti iconici della Croazia.

Per un'esperienza più rilassata, poi, ci sono numerosi percorsi dedicati all’escursionismo, mentre se ci si vuole cimentare in un’attività davvero originale c’è lo škraping, sport inventato dagli gli abitanti dell’isola di Pašman: si tratta di una corsa che si svolge sulle rocce.

E poi ci sono lo slacklining, kitesurf, wakeboard, ciclismo, immersioni, kayaking: non resta che scegliere la soluzione più adatta alle proprie inclinazioni.

Inoltre, date le sue caratteristiche, l'Adriatico è ideale per navigare a vele spiegate, visitare le sue bellezze a bordo di natanti oppure godere della pesca ricreativa.

Il litorale croato, infatti, dispone di migliaia di posti barca, sia in acqua che a terra, disponibili ogni giorno dell'anno, nonché di porti turistici all'avanguardia, dove è possibile affittare un'imbarcazione a vela o partecipare a corsi di navigazione di alto livello.

Ci sono, poi, numerose località, dove ci si può dedicare alla pesca subacquea.

Un tuffo nell'enogastronomia locale

Per vivere un'esperienza davvero completa in Croazia, però, è necessario godersi la sua tradizione enogastronomica, dove ogni boccone rappresenta una celebrazione dei sapori più veri di questo paese.

Si può assaggiare, ad esempio, il formaggio pecorino dell’isola di Pag, ottimo antipasto, gustare insaccati come il prosciutto cotto e la kulenova seka della Slavonia, oppure virare verso le tantissime proposte di pesce, senza dimenticare i deliziosi dolci.

Naturalmente, il tutto va accompagnato con vini di qualità, di cui la Croazia è ricca; questi vengono prodotti non solo con le uve dei vitigni internazionali più popolari, ma anche con le uve dei vitigni autoctoni, come ad esempio Graševina, Malvasia istriana e Plavac mali.

Che si cerchi il relax di spiagge dorate, l'esplorazione di città d'arte millenarie o l'ebbrezza di panorami naturali spettacolari, la Croazia saprà accontentare ogni esigenza.

Un viaggio che consente di immergersi in una terra accogliente e ricca di sorprese, capace di conquistare ogni visitatore.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://croatia.hr/it-it