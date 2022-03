Viaggiare in crociera è un’esperienza sempre più alla portata di tutti

Oggi concedersi una crociera è molto più facile di qualche tempo fa. Nel corso degli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito ad un progressivo avvicinamento delle grandi compagnie nei confronti della clientela, da sempre coccolata e assistita, ma solo sporadicamente accolta nel nome della convenienza.

Le esigenze di chi viaggia sono infatti molteplici: dai giovani che vogliono godersi un’esperienza diversa alle famiglie, che possono usufruire di vantaggi esclusivi, di servizi per ciascun componente (dal miniclub all’animazione) e di un’offerta su misura.

“Una crociera tutta da vivere”

Un’iniziativa molto interessante è quella proposta da Robintur Travel Group, che torna a “salpare” con una nuova promozione esclusiva insieme a Costa Crociere. Fino al 31 marzo, infatti, per chi prenota nelle agenzie Robintur e Viaggi Coop una crociera Costa, è previsto, oltre allo sconto fino a 500 euro a cabina della promo super all inclusive di Costa, un’esclusiva Robintur di 100 euro di credito (sempre a cabina) da spendere a bordo. Un’iniziativa che mira sia a incentivare il turismo, ma anche a concedere un’esperienza indimenticabile al pubblico.

La campagna si chiama “Una crociera tutta da vivere” e si applica a tutte le partenze disponibili nella programmazione Costa Crociere fino a marzo 2023, con la sola esclusione del Giro del Mondo 2023. Non appena avrà poggiato il proprio piede sulla nave, il cliente avrà modo di utilizzare il credito a bordo, che è spendibile per l’acquisto di un’esperienza tra le tante proposte, SPA, trattamenti o una cena particolare con menù stellato. Oppure potrà utilizzarlo a terra, per le numerose escursioni previste.

Una vacanza in completa sicurezza

Scegliere una crociera Costa significa anche godere di ulteriori vantaggi quali l’assicurazione Covid, la cancellazione gratuita fino a 15 giorni dalla partenza e la possibilità di acconto di soli 50 euro a persona (escluso per le Grandi Crociere).

A dimostrazione che convenienza e sicurezza possono andare di pari passo, soprattutto in un momento difficile per il turismo, come quello che il settore ha attraversato. Oggi siamo pronti finalmente a ripartire con quel grado di spensieratezza che abbiamo sempre voluto.

Un’esperienza per tutti

L’esperienza è adatta a tutte le età ed esigenze: le famiglie possono giovarne con servizi come miniclub, giochi e animazione, il pacchetto bevande My Drinks e il pacchetto escursioni My Exploration. I più appassionati e curiosi potranno divertirsi con i programmi disegnati con National Geographic Expeditions, che porta il visitatore a vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della scoperta, dell’esplorazione e della conoscenza. Chi vuole rilassarsi può dedicarsi un momento di relax o una coccola di bellezza in una spa, oppure concedersi del benessere psicofisico seguendo una lezione di yoga.

Tra i tanti servizi previsti con il credito a bordo è possibile anche prenotare una cena stellata a bordo con vista mare, in una location sensazionale dal design innovativo ed enfatizzata da un menù stellare di uno chef di fama mondiale. Molto più che una semplice vacanza: provare per credere.

Scarica dal sito il buono sconto, presentalo entro il 31 marzo nelle agenzie Robintur e Viaggi Coop, e parti quando vuoi entro marzo 2023.