Design e funzionalità: come l'arredamento italiano ha conquistato il mondo

Funzionalità, design e cura del dettaglio.

Questi gli ingredienti principali della ricetta che rende l'arredamento italiano unico e riconoscibile in tutto il mondo.

Uno stile superiore che si accompagna alla continua ricerca della massima funzionalità per un settore che – insieme alla cucina, alla moda e ai motori – è da sempre uno dei più rappresentativi del Made in Italy. Una grande realtà fatta di personalità, autenticità e marche prestigiose che da sempre tengono alto il nome del nostro Paese e dei suoi brand.

L'azienda pugliese leader del settore

Storia, tradizione e tanto gusto facilmente rintracciabili da Habitat Azzarito, a Mesagne, una delle aziende riguardanti l'arredamento più importanti e grandi di tutto il sud Italia.

Habitat Azzarito propone infatti il meglio di quanto presente in commercio in fatto di elementi di arredamento.

Tanti gli stili proposti, scelti tra i principali brand che hanno scritto la storia dell'intero comparto, e una personale filosofia che punta a reinventare lo stile e l'estetica di ogni abitazione con una particolare attenzione verso il potere comunicativo garantito da un design funzionale e moderno.

Tra i brand trattati non si possono non citare i divani Edra, funzionali dal comfort superlativo e un’eleganza universale e senza tempo; le cucine Arrital con il suo Feeling Home, un progetto organico, personalizzato e flessibile, per trasformare lo spazio in qualità, benessere, piacere – e Poliform con il suo Architectural, un progetto che ha l’ambizioso obiettivo di portare l’interior design a un altro livello.

Le proposte di Architectural si rivolgono a un mercato evoluto, pronto a leggere l’ambiente domestico come uno spazio fluido dove sistemi e arredi, perfettamente integrati, danno vita a un’architettura totale.

Insomma l'offerta di Habitat Azzarito è più ampia di quanto si possa immaginare e rappresenta la sintesi perfetta tra comfort, raffinatezza e originalità. Una proposta arricchita dalla nuova collaborazione con Caccaro, azienda leader nel mondo del design italiano, che da sempre converge le proprie potenzialità nella ricerca della perfetta unione tra bellezza e funzionalità.

“Il benessere degli spazi, dato dalla loro razionale organizzazione e dall’attenzione alle finiture, è un tema per noi cruciale.

Tutte soluzioni in apparenza semplici nascondono anni di studio e ricerca.

Per noi non esiste l’estetica svincolata da una funzione: in questo la tecnologia ci aiuta. Coniugare bellezza e funzionalità è per noi una scelta naturale.”

Pierluigi Caccaro



Da Habitat scegliere l'arredamento è una vera e propria esperienza, impreziosita da uno staff competente, pronto a trovare le soluzioni più adatte ad ogni stile di abitazione e a fornire ai propri clienti proposte sempre creative e originali.

Uno showroom innovativo e prestigioso

Lo showroom Habitat Azzarito è strutturato su due piani per una superficie totale di 4000 metri quadrati che racchiudono un spazio espositivo innovativo, di nuova costruzione e dal design moderno, risultato dell'esperienza di un gruppo aziendale che può vantare su più di 60 anni di storia.

Importante anche la spinta verso la sostenibilità ambientale e l'utilizzo di energie rinnovabili con il progetto Eco Habitat che prevede l’utilizzo di un impianto fotovoltaico sulle falde di copertura per rendere la struttura energicamente autosufficiente e impedire l'emissione di anidride carbonica.

Non rimane dunque che recarsi di persona a Mesagne, in via Montagna, per scoprire l'offerta Habitat a 360° e scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità e ai propri gusti. Per rimanere aggiornati sulle novità, gli eventi e tutto quello che ruota attorno a questa importante realtà brindisina il consiglio è quello di visitare il sito internet e la pagina Facebook .