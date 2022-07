Oggi lo chiamiamo street food, ma c’è chi l’ha sempre chiamato “pane, vino e prosciutto”

Oggi lo street food sta vivendo il suo periodo d’oro. Ogni regione ha le sue gustose specialità tra cuoppi fritti, arancine, arrosticini, panzerotti e chi più ne ha, più ne metta. Eppure, se chiedete ai toscani, vi diranno che “street food” non è che un modo molto attuale di definire qualcosa che i loro nonni hanno sempre chiamato “pane, vino e prosciutto”.

Qualcosa da mangiare al volo, insomma, oggi come ieri, tra una chiacchiera e una risata, un rito che a Firenze e dintorni, ancora oggi, viene celebrato con quei tre ingredienti molto semplici, ma assolutamente gustosi: una schiacciata appena sfornata, un bicchiere di Chianti e un bel tagliere di salumi locali, magari accompagnato da qualche pezzo di formaggio della zona.

Una filosofia di vita leggera e spensierata, insomma, che ha deciso di far sua La Prosciutteria, un “Non-Ristorante”, come ama definirsi, nato esattamente 10 anni fa, nel luglio del 2012, in Via De’Neri a Firenze, proprio vicino allo storico Museo degli Uffizi.

Ebbene, oggi La Prosciutteria si ritrova in quella che è diventata la via dello street food fiorentino per eccellenza ed è proprio lo spirito con cui è nata a renderla perfetta per le dinamiche da street food: l’atmosfera estremamente informale e conviviale che vi si respira fa il paio con ingredienti sempre freschi e genuini, prodotti nella vicina azienda agricola di famiglia di Montespertoli.

Il personale, d’altro canto, è sempre cordiale e pronto ad accogliere e consigliare gli ospiti sui piatti più gustosi, dispensando chiacchiere e sorrisi. Uno staff composto per il 65% da donne, le fantastiche “Prosciuttine” che rispondono al grido di “Girl Power”, garantendo una volta tanto una “disparità” di genere virtuosa.

Gli stessi arredamenti, mobili e oggetti, presenti nell’osteria, tutti rigorosamente recuperati in mercatini dell’antiquariato e da rigattieri, trasportano gli ospiti in atmosfere vintage a 360°, rivelando al contempo l’anima più moderna dell’osteria, fatta di riciclo creativo e di economia circolare.

A tutto questo, poi, si aggiungono prezzi assolutamente bassi e accessibili per tutti, proprio come quelli di un tempo, a dimostrazione che per mangiare e bere bene non serve necessariamente spendere tanto.

Un felice caso isolato, questa Prosciutteria, direte voi, e invece non è così, perché sono ben 14 le Prosciutterie, oggi sparse per il Nord e Centro Italia, che seguono queste “regole”: da Milano a Brescia, passando per Verona, Bologna e arrivando fino a Perugiae, ovviamente, in varie parti della Toscana, le Prosciuttine e soci sono lì ad attendervi col sorriso sulle labbra e il Chianti nel bicchiere.

E non saranno le uniche, perché altre ne verranno. Si preannunciano, infatti, nuove aperture a Venezia e in un nuovo locale a Firenze, all’interno di una splendida villa medicea.

Insomma, La Prosciutteria, in soli 10 anni, è cresciuta e si è fatta strada tra le eccellenze gastronomiche dello Stivale, tanto che i suoi enormi taglieri di formaggio e prosciutto sono considerati i più famosi d’Italia, e il suo vino… beh, quella è tutta un’altra storia.

Alla Prosciutteria troverete etichette da tutta Italia e soprattutto provenienti da aziende vinicole del territorio, vere e proprie perle enologiche del Chianti tutte da assaporare.

Forse non ci credete? Chiedete all’oste. Sarà ben lieto di parlarne davanti a del buon “pane, vino e prosciutto”.