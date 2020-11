La Blockchain al servizio del consumo sostenibile

Chi negli ultimi mesi ha seguito il dibattito pubblico intorno alle nuove tecnologie sicuramente si sarà imbattuto nella parola blockchain, probabilmente associata al concetto di criptovaluta. E in parte per la natura tecnica del discorso, in parte per la normale diffidenza verso le nuove tecnologie, la rappresentazione fornita dai media della blockchain risulta spesso nebulosa e poco chiara.

Ma facciamo un passo dietro: che cos’è una blockchain? In termini prettamente informatici si tratta di un database sequenziale e organizzato in nodi in cui viene inscritta una traccia di ogni operazione eseguita. Il risultato di questo sistema è una catena di blocchi — blockchain, per l’appunto — in cui sono legate assieme tutte le operazioni effettuate sul database.

Nel concreto, quindi, la blockchain è una tecnologia che consente di certificare la specificità e unicità di qualsiasi documento digitale, attribuendo alla stessa architettura del database il ruolo di garante dell’immutabilità del dato.

Ne deriva che il potenziale di questo strumento è enorme e trova applicazione nei campi più disparati: dalla notarizzazione e autenticazioni di atti pubblici, contratti e documenti sino alla certificazione dei processi della filiera in ambito food.

Questo è per esempio il caso della start up Genuine Way, service provider tecnologico che mette a disposizione delle aziende europee attive nell’agrifood, nella moda, nella cosmetica e nel settore farmaceutico soluzioni blockchain.

L’obiettivo di Genuine Way è duplice: da un lato promuovere forme di consumo sostenibile – sia da una prospettiva ambientale che sociale – dall’altro rendere accessibile una tecnologia innovativa e poco nota come la blockchain alle piccole e medie imprese.

In questo modo la start up ricrea un vero e proprio ecosistema che accorpa aziende e consumatori virtuosi, attenti al rispetto dell’ambiente e al tema della sostenibilità, argomento sempre più centrale all’interno del dibattitto pubblico nazionale ed europeo.

Grazie alla piattaforma proprietaria ITEMx®, infatti, Genuine Way genera una connessione diretta tra il prodotto fisico delle PMI e l’utente finale, messo così a conoscenza della storia produttiva e dei processi di filiera – certificati dalla blockchain – di quel che sta acquistando.

Il funzionamento di ITEMx® è molto semplice: l’azienda carica i documenti sulla piattaforma lasciando appunto una traccia sulla blockhain e ricevendo un QR code da apporre sul prodotto e che se inquadrato da un apposito lettore restituisce al consumatore un’interfaccia personalizzata, permettendogli di approfondire la storia del processo produttivo di quel che si trova davanti.

Grazie a Genuine Way, insomma, una tecnologia forse ancora di nicchia e sicuramente conosciuta da pochi diventa immediatamente accessibile al mondo delle PMI, fungendo da strumento chiave sia per certificare la filiera virtuosa del prodotto, sia per valorizzare lo storytelling connesso a queste produzioni.