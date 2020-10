Digital Innovation Days 2020, in arrivo tre giorni dedicati all'evoluzione digitale

I Digital Innovation Days tornano in una nuova edizione interamente digitale, da giovedì 29 a sabato 31 ottobre.

Il più grande evento italiano dedicato al Marketing Digitale, al Social Media Marketing e all’Innovazione a 360 gradi si trasforma e si adatta ai tempi storici eccezionali, con un titolo che non lascia nulla al caso: “Dal Lockdown alla Ripartenza”.

Alla riscoperta delle aziende italiane

L’evento, della durata di tre giorni, andrà alla scoperta delle aziende italiane più “virtuose” che, durante la lunga fase di lockdown, hanno tratto vantaggio dalla situazione o si sono reinventate, accelerando il processo di digitalizzazione. Tra gli obiettivi della manifestazione, infatti, si cercherà proprio di comprendere come sono cambiati i trend e le necessità delle imprese, quali sono, attualmente, le misure necessarie per ripartire e gli insegnamenti utili per il futuro.

Ospiti di respiro nazionale ed internazionale, dibattiti e Case Studies animeranno la sala virtuale principale, con un occhio particolare sull’attuale situazione storica del nostro Paese e del mondo intero. Oltre alla sala principale verranno organizzate sale verticali ad hoc dedicate a tematiche specifiche quali il Web Marketing, i Social Media, l’Influencer marketing e tantissimi altri (scoprili tutti).

Un’evoluzione a 360 gradi

Sette edizioni, quelle dei Digital Innovation Days, iniziate nel 2013 e dedicate fin dall'inizio all’evoluzione digitale: un percorso in continua crescita, che ha portato il format stesso dell'evento a "cambiare faccia" attraverso un importante rebranding. La manifestazione, inizialmente, si chiamava infatti Mashable Social Media Day Italy e nel 2018 si è trasformata in Digital Innovation Days. Un cambio di nome significativo, che testimonia la naturale evoluzione dall'ambito dei social a quello più ampio dell’innovazione a 360 gradi: Digital Marketing, Digital Trasformation, Open Innovation, Social Media Marketing.

L’edizione 2020

Innovazione, sostenibilità, valore umano e vite digitali: sono questi alcuni dei principali temi che verranno trattati nella nuova edizione 2020, che vedrà la partecipazione di personalità di spicco come Niccolò Francalanci, Head of Marketing & Growth di Glovo Italia, Fabio Bin, Co-Founder & CMO - CDO di WeRoad, Valentina Bella, Digital Business Unit Director di Virgin Active e tantissimi altri.

Una tre giorni di scambio, cultura e linee guida per un presente che è già futuro, e che viene tracciato ogni giorno dalle scelte degli opinion leader, ma anche - e soprattutto - da quelle degli utenti.

Scopri l’intero programma e partecipa ai Digital Innovation Days sul sito dedicato.