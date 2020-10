La salute e il futuro alimentare tra i nuovi temi dei Digital Innovation Days 2020

Quale sarà il futuro della Salute e del Food? Se ne parlerà ai Digital Innovation Days, l'evento dedicato al futuro del digitale, analizzato a 360 gradi dai massimi esperti del settore. Proprio l'Health Tech e il Food Tech saranno tra i macro temi trattati nella tre giorni, che quest'anno arriva in una veste interamente digitale.

L'Health Tech

La vera rivoluzione della tecnologia? L’evoluzione digitale della medicina tradizionale. Sarà questo il focus degli speech di giovedì 29 ottobre dedicati all'Health Tech, come quello di Victor Saveski, Chief Innovation Officer di Humanitas Healthcare Group, che mostrerà come i dati e il monitoraggio in tempo reale possano elaborare diagnosi più rapide e accurate.

Il Dott. Francesco Ferrero, di One Chiropractic Studio, si concentrerà invece sulla digitalizzazione della salute, basata su sistemi di misurazione obiettivi, raccontando benefici e soluzioni a supporto dell’utilizzo dell’app Life Circle, sviluppata a supporto della disciplina chiropratica.

Sei curioso di conoscere tutti i pitch dedicati all'Health Tech? Visita la sezione dedicata.

Il Food Tech

Venerdì 30 ottobre, invece, si parlerà del futuro dell'Agrifood in Italia, con numerosi speech di esperti del settore a livello nazionale e internazionale.

L'intervento di apertura sarà condotto da Giorgia Mainardi, Innovation Manager di Amadori, che si interrogherà sulla necessità di per il corporate e le startup di collaborare e creare progetti innovativi, mostrando alla platea FoodTech Accelerator, il primo acceleratore multi-partner powered by Deloitte Officine Innovazione per scale-up internazionali.

Cristina Marengon, Ricercatrice di Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, si concentrerà sl binomio retail-food, per tracciare un nuovo modello di servizio in tempi di pandemia. La tavola rotonda ospiterà 3 startup che si sono particolarmente distinte in questo periodo di crisi sanitaria.

Guarda tutti gli interventi previsti venerdì 30 ottobre sul Food Tech.