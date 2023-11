Tecnologia sostenibile: l’industria del software finalmente si sta adeguando

La storia è destinata a ripetersi? Forse sì, ma se ci impegniamo tutti, potremmo farle cambiare rotta.

Se ci pensate bene, infatti, ogni rivoluzione industriale si è rivelata, volente o nolente, altamente inquinante. È un dato di fatto, così come il fatto che la protagonista onnipresente e indiscussa di ogni rivoluzione industriale, passata e presente, sia stata l’energia.

L’energia di cui abbiamo bisogno

Tutto, infatti, gira intorno a una domanda cruciale: da dove ricavare l’energia necessaria a progredire?

Si è provato con il carbone che ha permesso di smuovere treni e navi colossali con la forza del vapore, si è poi passati al petrolio, ai combustibili fossili e al motore a scoppio, e sappiamo tutti che fine stanno facendo, da qualche anno a questa parte, i nostri veicoli a benzina e diesel.

Non è un caso che, nel settore dell’automotive, si stia tornando di prepotenza a guardare a un’altra invenzione risalente alla seconda rivoluzione industriale: l’elettricità.

Eppure, non è solo l’automotive a spingere sull’energia elettrica, perché, in fondo, anche la terza rivoluzione, quella digitale, è alimentata a elettricità.

Inquinamento digitale: un problema in crescita esponenziale

Nel 2018 si è stimato che, da soli, i data center consumavano l’1% dell’energia globale. Nel frattempo sono passati 5 anni ed è aumentato in misura esponenziale l’utilizzo dei servizi cloud, la necessità di server e di potenza computazionale per eseguire algoritmi complessi, come quelli utilizzati dalle piattaforme social o dalle intelligenze artificiali. Ma anche, più a livello individuale, l’utilizzo di dispositivi personali quali laptop, smartphone e tablet.

Tutti strumenti, nessuno escluso, che richiedono il consumo di energia elettrica per funzionare.

Insomma, più si va avanti e più l’industria tecnologica cresce e, con essa, anche quell’1% non potrà che aumentare, tanto che la previsione per il 2040 mostra come le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni rappresenteranno il 14% delle emissioni globali di carbonio.

In breve, il problema dell’impatto ambientale delle nuove tecnologie, e soprattutto dei software, non va decisamente sottovalutato. L’enorme quantità di emissioni di gas serra, l’elevato consumo energetico e la produzione di rifiuti sono dirette conseguenze anche di tali innovazioni.

Strategie sostenibili nell’industria del software

La storia sembra ripetersi, come detto, ma in attesa di trovare una nuova e più efficiente forma d’energia, l’industria del software si chiede cosa si può fare oggi per non ripetere gli errori del passato e inizia a muoversi di conseguenza, ricercando, sviluppando e adottando approcci e strategie più sostenibili.

Dall’utilizzo di fonti di energia rinnovabile per alimentare le infrastrutture digitali, all’implementazione di politiche di riciclaggio e smaltimento, dalla scrittura di codice a basso consumo energetico, all’ottimizzazione degli algoritmi e delle strutture dati, di strade se ne possono prendere tante, così come possono essere attivate iniziative virtuose a riguardo.

“Fondazione del software verde”: uno strumento per sensibilizzare al cambiamento

Una di queste iniziative è nata nel 2020 e prende il nome di “Green Software Foundation”, un’organizzazione no profit impegnata a promuovere lo sviluppo e l’adozione di software sostenibile e a basso impatto.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare a un bilanciamento tra progressi tecnologici e responsabilità ambientale e di fornire linee guida, strumenti e risorse che incoraggino pratiche di sviluppo software rispettose e responsabili del punto di vista ambientale.

La Fondazione persegue il suo scopo virtuoso attraverso uno strumento in grado di misurare l’impatto del software da diverse prospettive, dalle emissioni derivanti dal consumo energetico, fino allo smaltimento finale del dispositivo su cui il software viene eseguito.

L’ecosostenibilità nel settore tecnologico diventa così una priorità da cui non si può né deve prescindere. Un modo per contribuire in maniera efficace alla transizione sostenibile ed ecologica che l’ecosistema digitale sta portando.

Una sfida vinta, tante ancora da affrontare

E in tale contesto brilla il contributo dell’Università del Salento, prima università italiana e tra le prime al mondo a unirsi alla Green Software Foundation, oltre che vincitrice dell’Hackathon “Smart Cities Challenge”, organizzato da CINI – Consorzio Universitario per l’informatica.

Proprio la challenge rappresenta un sistema innovativo per stimolare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie dalle applicazioni virtuose e responsabili in termini ambientali.

Il gruppo supervisionato dal professor Roberto Vergallo ha, per l’occasione, proposto il progetto “Federated green learning”, in grado di mitigare l’impatto ambientale degli algoritmi di intelligenza artificiale attraverso l’ottimizzazione dell’utilizzo di energia rinnovabile.

E le dichiarazioni del professore riescono ad aprire una porta alla speranza per il futuro, oggi sempre più nelle mani delle nuove generazioni:

“L’introduzione della sostenibilità del digitale nei miei corsi ha generato un elevato interesse negli studenti, che sempre più preferiscono tesi di laurea su questo argomento. È segno che i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono estremamente sensibili al problema dei cambiamenti climatici.”

A tal proposito, il Prof. Vergallo, coordinatore della CINI Smart City Challenge 2024, sempre su tematica sostenibilità, invita gli studenti alla call, ovviamente estesa a tutte le università italiane, a questo link.

COMMED I A: cavalchiamo insieme la rivoluzione digitale

Insomma, dobbiamo prepararci all’arrivo di una vera e propria onda green e tecnologica, che parte dal Salento, dalle Università e dai Laboratori di questa regione e che punta a diffondersi anche oltre confine per stimolare persone e aziende all’azione.

Un’onda che non si limita, però a coinvolgere solamente le istituzioni, ma anche realtà e aziende private.

COMMED I A ne è un esempio lampante. La società di comunicazione e IT con sede proprio nel Salento, a Lecce, nel suo lavoro di supporto digitale alle imprese su tutto il territorio nazionale, non perde occasione per implementare good practice per la sostenibilità ambientale nelle proprie proposte d’innovazione.

In tal modo può diffondere, attraverso “il fare concreto”, un messaggio di responsabilità e rispetto nei confronti dell’ambiente, fermamente convinta che la storia non è destinata a ripetersi, perché una rivoluzione la si cavalca giorno per giorno. Insieme.