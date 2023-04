Le alternative pronte a rimpiazzare l’intelligenza artificiale di ChatGPT

Ha fatto discutere fin da subito, nel bene e nel male. ChatGPT è lo strumento pensato e progettato dalla società americana OpenAI che ha come obiettivo principale quello di far interagire in modo naturale e intuitivo i sistemi di intelligenza artificiale. La sigla GPT significa letteralmente Generative Pretrained Transformer per indicare come il chatbot utilizzi algoritmi avanzati di apprendimento automatico per fornire risposte simili a quelle umane.

In Italia non tutti hanno apprezzato la novità, al punto che il Garante della Privacy ha deciso di bloccare ChatGPT e di renderla non raggiungibile dal nostro paese. Per OpenAI non sarebbe comunque un addio vero e proprio, inoltre ci sono degli strumenti molto simili e altrettanto validi che possono essere utilizzati in alternativa. Di cosa si tratta? Quelli di seguito sono soltanto 5 esempi tra quelli disponibili.

YouChat

La prima alternativa a ChatGPT si chiama YouChat e non è altro che la funzione dedicata alle ricerche in forma di conversazione di un motore di ricerca, You.com. A dire il vero, il dialogo è un po’ diverso da quello tipico dello strumento di OpenAI, ma comunque le risposte e le domande portando ad approfondire una serie di link per ottenere tutto quello di cui c’è bisogno.

ChatSonic

In questo caso, si è preso spunto proprio dal modello tecnologico di ChatGPT, quindi il parallelo è inevitabile. La differenza principale sta nel fatto che la “creatura” di OpenAI fornisce le risposte grazie alle informazioni raccolte fino a due anni fa, mentre ChatSonic ha il vantaggio di fare tutto in tempo reale. Tra l’altro, le domande possono essere poste sia nella classifica modalità scritta che tramite istruzioni vocali.

Google Bard

Questo chatbot è stato creato basando il modello sull’intelligenza artificiale di Google, come si intuisce facilmente dal nome. La tecnologia di conservazione in questo caso è quella Lamda che sfrutta la rete neurale artificiale per migliorare continuamente la lettura. Il colosso di Mountain View ci sta andando con i piedi di piombo, tanto è vero che ha appena creato una pagina ad hoc per far capire agli utenti come sta evolvendo il servizio. C’è da dire che al momento Google Bard non è attivo nel nostro paese, come si può leggere nella piattaforma web.

Rytr

Si tratta di una piattaforma di intelligenza artificiale che permette di scrivere contenuti molto efficaci. Esiste infatti una funzione “chat” in cui è possibile scrivere le domande e ricevere le informazioni di cui si ha bisogno. Inoltre c’è anche la funzione “immagini” per corredare le descrizioni con vere e proprie illustrazioni. Grazie a Rytr si può dare vita a un brand nuovo di zecca, lettere di presentazione, i testi dei messaggi di posta elettronica, senza dimenticare biografie intere e spot pubblicitari.

Bing AI

Bing è il motore di ricerca della Microsoft e il suo servizio legato all’intelligenza artificiale ha molti punti in comune con ChatGPT. Proprio l’azienda fondata da Bill Gates ha investito parecchio su OpenAI e una tecnologia del genere non poteva certo mancare. L’obiettivo è quello di consentire domande reali e di far ottenere risposte che siano il più possibile complete. Si punta in pratica a ricreare un dialogo, proprio come nel caso di ChatGPT e le domande poste di volta in volta danno la sensazione di una chat vera e propria.