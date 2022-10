Le app che ti aiutano ad affrontare il cambio di stagione e avere un look sempre alla moda

I fan di Marie Kondo non vedono l’ora che arrivi quel periodo dell’anno in cui mettere in pratica i suoi consigli. Non sai chi sia questa donna? Allora fai parte di quelle persone che non amano fare il cambio di stagione e che preferiscono indossare un paio di bermuda anche quando fuori ci sono 10 gradi o viceversa, pur di non affrontare questo momento.

Marie Kondo, la scrittrice giapponese esperta di economia domestica che con il suo metodo Kondomarie ha trasformato proprio il cambio di stagione in un gioco da ragazzi, per molti ha rivoluzionato il modo di vivere gli ambienti.

Se però, sei tra quelli che pur ispirandoti a lei ancora vive questa operazione in modo ostico, allora la tua “ultima spiaggia” è quella di affidarti alla tecnologia e alle app. Nel web ci sono molte applicazioni che una volta scaricate diventano delle vere e proprie assistenti personali in grado di organizzare il tuo armadio e annullare dal tuo vocabolario la frase “non so cosa mettermi” perché riusciranno a creare un abbinamento adatto a ogni capo, anche a quello che si trova sul fondo del cassetto e che non sapevi di avere.

Munito di buona volontà, smartphone e la voglia di liberarti di quei capi che ancora oggi ti domandi perché hai acquistato, scopri tutte le app da utilizzare per avere un guardaroba antispreco.

Closet

L’app è disponibile solo per i dispositivi iOS e ha il vantaggio di suddividere i capi per categoria, colore, brand, periodo dell’anno in cui è stato acquistato e prezzo. Una volta messo in ordine il guardaroba virtuale, crea una serie di abbinamenti da indossare in base alle occasioni e da condividere sui social per sentirti un vero influencer.

TrendeeMe

Ordine e catalogazione sono alla base di questa applicazione disponibile gratuitamente per i device iOS. Il sistema è in grado di catalogare tutto ciò che c’è nell’armadio dopo aver scattato le foto dei singoli capi e crea look diversi in base alle occasioni. Un modo per essere alla moda senza avere scivoloni fashion.

Stylicious

Se la mattina sei sempre di corsa e rischi di non soffermarti sufficientemente sull’abbinamento giusto, nel tuo telefono non può mancare questa applicazione, gratis sia per i dispositivi iOS che Android. Una volta scattate le foto ai vestiti e suggerito come riordinarli nell’armadio, l’app ti dice anche cosa, ma soprattutto quando indossarlo. Inoltre, ti permette di prendere spunto dai brand più famosi e concederti un piccolo regalo facendo shopping direttamente dall’applicazione.

YourCloset

Classifica i tuoi vestiti, pianifica cosa indossare in base ai tuoi impegni e guarda come gli articoli presenti nella tua lista dei desideri potrebbero essere abbinati con i vestiti e le scarpe che già possiedi: tutto questo è YourCloset. Disponibile in modo gratuito solo per gli utenti Android, una volta terminato il cambio di stagione, salva i tuoi dati anche se cambi telefono, dopo aver eseguito il backup.

Stylebook

L’applicazione scaricabile solo per gli utenti iOS funziona un po’ come le altre: dopo aver fotografato il contenuto del tuo armadio e averti aiutato a fare il cambio di stagione, ti suggerisce cosa indossare quotidianamente. Ma c’è di più, ti consiglia cosa mettere in valigia e cosa lasciare a casa quando devi andare in vacanza. Inoltre tiene sotto controllo anche quante volte indossi un determinato capo di abbigliamento per aiutarti a eliminare facilmente ciò che non indossi spesso o per permettere di avere outfit sempre differenti.

Save your wardrobe

Ogni guardaroba può essere sfruttato al meglio se i capi vengono valorizzati e ordinati e si creano i giusti abbinamenti: questo è il principio che guida questa app disponibile sia per iOS che per Android. In questo modo non sarai tentato a comprare il superfluo. Oltre a indicarti gli outfit in base alle giornate, ti permette di trovare facilmente i servizi di lavanderia o dove ripararli con l’intento di utilizzare il più possibile i capi presenti nell’armadio e limitare gli sprechi. Proprio in questa ottica l’applicazione segnala i negozi in cui acquistare abiti di seconda mano o dove donare quelli che non usi più.