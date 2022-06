5 app e tanti consigli utili per organizzare la vacanza perfetta

Una delle più grandi doti di un viaggiatore è la curiosità nell’andare alla scoperta di nuove mete o angoli della città poco conosciuti. Il mondo dei traveller si divide tra chi al pensiero di avere l’itinerario stabilito passo per passo inorridisce e ama prendere la valigia e farsi trasportare dagli eventi, e persone che preferiscono invece avere le idee chiare e sapere come si svolgerà alla perfezione la loro vacanza.

Quello che li accomuna è la necessità di saper organizzare (pur per sommi capi) un viaggio. Mentre prima era un’attività che richiedeva impegno e dedizione, con la tecnologia è diventato tutto più semplice.

La tecnologia al servizio dei viaggi

Negli ultimi anni spostarsi e organizzare viaggi è stato abbastanza complicato, ma, mentre il mondo si è fermato, la tecnologia è andata avanti. Compagnie aeree, strutture alberghiere e tour operator hanno capito l’importanza di questo settore e si sono rivolte alle nuove tecnologie per rendere i viaggi smart e accessibili a tutti, cambiando totalmente il modo di prenotarli e organizzarli.

Device alla mano non resta che scoprire come organizzare la nostra vacanza utilizzando i mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione

Intelligenza Artificiale: un nuovo modo di prenotare le vacanze

L’Intelligenza Artificiale si basa su algoritmi e software in grado di apprendere e di restituire delle nozioni razionali, comportamento molto simile a quello degli uomini. Tre le applicazioni meglio riuscite della AI ci sono i chatbot: software basati su algoritmi, programmati per analizzare il linguaggio degli esseri umani e portare avanti con loro una vera e propria conversazione.

Questi sono in grado di rielaborare i dati attraverso i quali ricostruiscono il contesto per dare una risposta esaustiva. Cosa c’è di più personale di una vacanza in cui andare incontro alle esigenze dei viaggiatori, organizzare gli spostamenti e la necessità di districarsi in un contesto del tutto nuovo? Il punto di forza è la possibilità di dare risposte immediate e nel giro di pochi secondi, a quesiti che richiederebbero molto tempo agli agenti di viaggio per essere esaustivi e ai quali potrebbero non sapere neanche dare una risposta.

Questi strumenti si sono rivelati talmente utili che sono nate diverse tipologie al servizio dei viaggiatori. Ai chatbot in grado di prenotare il volo e lo stesso hotel in totale autonomia, si affiancano quelli che vengono utilizzati durante il viaggio per muoversi in località che non si conoscono, una vera e propria guida in grado di risolvere i nostri dubbi contenuta all’interno di uno smartphone. Accanto a questi ci sono anche i chatbot che uniscono entrambe le esigenze aiutandoci durante l’organizzazione del viaggio e mentre siamo in vacanza.

Pianificare i viaggi con gli assistenti vocali

Gli assistenti vocali, hanno rivoluzionato il nostro modo di vivere la casa, perché non farlo anche con i viaggi? Si pensa che questi dispositivi avranno un ruolo sempre più importante nella pianificazione delle vacanze. Ne è un esempio la compagnia aerea olandese KLM che ha pensato ad un servizio interamente dedicato ai suoi clienti utilizzando Amazon Alexa. L’assistente vocale lanciato dalla compagnia, offre consigli su voli, date di viaggio e budget prendendo spunto dalle preferenze personali.

Con il passare del tempo questi assistenti avranno versioni sempre più avanzate e migliorate perché amplieranno le loro conoscenze imparando a intercettare i nostri gusti in fatto di vacanze.

Visitare un luogo con la realtà virtuale

Quante volte sarà capitato di prenotare un albergo o di voler visitare un luogo per poi rimanere delusi appena arrivati? Con la tecnologia e l’utilizzo della realtà aumentata tutto questo non sarà più un problema.

La realtà virtuale, che ormai sta compiendo tanti passi in avanti fino a trasformarsi in metaverso, sta interessando diversi aspetti della nostra vita e il settore dei viaggi non poteva essere escluso.

Sempre più aziende stanno ricorrendo ai visori per permettere ai clienti di vedere direttamente da casa gli interni di una nave da crociera o far scoprire in anteprima alcuni dei luoghi più importanti da visitare.

Un’app per ogni esigenza

Le applicazioni ormai sono tra gli strumenti più utilizzati e scaricati sul telefono: dai giochi, alla gestione degli apparecchi elettrici fino al tempo libero riescono a ricoprire ogni aspetto della nostra vita, compresa l’organizzazione e gestione dei viaggi.

Per vivere la vacanza dei sogni senza problemi, ci sono delle app da avere direttamente sullo smartphone: