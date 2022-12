Regali di Natale a portata di click: le app per acquistarli senza stress

I regali di Natale sono probabilmente i doni più difficili da fare se si punta all’originalità, a un budget contenuto e al desiderio di fare contenti i propri cari.

Se la lista dei regali per il 25 dicembre, tra pensierini e doni da fare assolutamente, sta lievitando a vista d’occhio, è arrivato il momento di fermarti, fare il punto della situazione e soprattutto affidarti alla tecnologia.

Quest’anno lo smartphone sarà la tua salvezza, perché non sarai più costretto ad affrontare lunghe code nei negozi tra un impegno e l’altro con il rischio di non fare in tempo. Con le app giuste dovrai solo accomodarti sul divano e scegliere il regalo da mettere sotto l’albero.

Liste digitali per gestire i tuoi regali

Con il caos e i fermenti delle festività quante volte ti sarai dimenticato di fare un regalo a un amico o a un parente? Ancora peggio se ci presentiamo per il secondo anno consecutivo con lo stesso dono. Allora per avere tutto sotto controllo e non dimenticare nessuno, le liste sono il vero must have del Natale. Se immancabilmente ti capita di perdere foglietti o post-it, la wishlist digitale sarà protetta e al sicuro nel tuo telefono. Sempre più utilizzate, ci sono app dedicate da avere a portata di click:

The Christmas Gift List : pensata per iOs, l’app ti mette a disposizione tutti gli strumenti per stilare l’elenco delle persone a cui vuoi fare i tuoi regali di Natale. L’app ti permette di pianificare il budget totale, distribuirlo in modo efficace tra i vari componenti della famiglia e di averlo sempre sotto controllo

: pensata per iOs, l’app ti mette a disposizione tutti gli strumenti per stilare l’elenco delle persone a cui vuoi fare i tuoi regali di Natale. L’app ti permette di pianificare il budget totale, distribuirlo in modo efficace tra i vari componenti della famiglia e di averlo sempre sotto controllo Lista Regali di Natale : da scaricare sui dispositivi con sistema Android, è il tuo aiuto per annotare i regali da fare o già fatti e segnando anche la data entro la quale comprare tutti i doni, senza dimenticare mai di tenere sotto controllo il budget. Se vuoi che i regali siano una vera e propria sorpresa anche per i più curiosi, l’app è dotata di una password per proteggerla

: da scaricare sui dispositivi con sistema Android, è il tuo aiuto per annotare i regali da fare o già fatti e segnando anche la data entro la quale comprare tutti i doni, senza dimenticare mai di tenere sotto controllo il budget. Se vuoi che i regali siano una vera e propria sorpresa anche per i più curiosi, l’app è dotata di una password per proteggerla Wishandy: se tu e i tuoi amici siete tra quelli a cui non interessa la sorpresa, ma il regalo questa app, gratuita sia per iOs che per Android, sarà gettonatissima prima delle feste. Tu potrai creare la lista dei tuoi desideri e dei regali da fare e lo stesso potranno fare i tuoi cari, per poi condividerla sui social. Una volta sincronizzate le liste potrai curiosare nella wishlist della tua famiglia e acquistare il loro regalo con un semplice click

Le app per comprare i regali con pochi click

Perché fare lunghe code nei negozi con il rischio di non trovare quello che si desidera, quando puoi comprare tutto quello che vuoi comodamente da casa? Con lo smartphone potrai accontentare ogni gusto, semplicemente utilizzando app specifiche.

Geek

Tutti hanno un amico o un parente appassionato di tecnologia e questa app è il punto di riferimento per gli amanti del tech. Dagli altoparlanti, ai pc, fino alle cuffie potrai fare acquisti per tutte le tasche grazie agli sconti che vanno dal 50 all’80%

Shpock

Non hai idea di cosa regalare a Natale? Allora con questa app puoi farti ispirare perché puoi trovare prodotti per la casa e il giardino, abbigliamento elettronica e se vuoi davvero stupire anche una sezione dedicata ad auto e moto.

Joom

Il Natale è la festa dedicata ai bambini che non vedono l’ora di scartare i loro regali sotto l’albero. Con questa app puoi acquistare giocattoli non solo per loro, ma anche per gli adulti. Inoltre potrai fare incetta anche di accessori, prodotti beauty o di elettronica da farti arrivare direttamente a casa grazie alla consegna gratuita. La caratteristica dell’app, poi, è di proporre svendite, saldi, sconti e promozioni a tempo limitato su diversi prodotti.

Discogs

Stupire un appassionato di musica non è semplice, acquistare il disco, (spesso introvabile) del cantante preferito può risultare una vera e propria impresa. Ma con l’app Discogs puoi trovare vinili, cd e musicassette direttamente nell’app.

Vintag

Gli oggetti vintage hanno il loro fascino e per rendere il Natale magico a un appassionato di antiquariato o modernismo, l’app Vintag sarà il tuo aiuto indispensabile. L’applicazione non solo è il luogo in cui vendere o acquistare pezzi vintage, ma è anche un social network in cui gli amanti di questo genere possono condividere la loro passione.