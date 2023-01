La rivoluzione del digital fitness: le app per rimanere in forma

Come recita il proverbio “anno nuovo, vita nuova” e dopo i pranzi e le cene delle festività natalizie, possiamo anche aggiungere, “attività fisica nuova”. Natale è il periodo in cui resistere alle tentazioni diventa quasi impossibile e a gennaio ci troviamo immancabilmente con qualche chilo di troppo. Il primo mese dell’anno, infatti, è il momento in cui ci impegniamo con i propositi, pronti a metterci a dieta e a fare più attività fisica.

Se rispettare il regime alimentare non è difficile, con la routine che torna a riempire le nostre giornate, ritagliarci del tempo per andare in palestra in molti casi è davvero complicato. Se siamo convinti di non riuscire a prepararci in tempo per la prova costume, possiamo stare tranquilli e affidarci al mondo del digitale.

Con l’aiuto di smartphone, tablet, smartTv e app non abbiamo davvero più scuse per rimetterci in forma.

Il vantaggio del digital fitness, infatti, sta proprio nel poterci allenare quando e dove vogliamo senza essere legati agli orari delle palestre, raggiungendo gli stessi risultati come se avessimo un personal trainer virtuale direttamente nel nostro salotto.

Non resta che scaricare le app e dire per sempre addio ai chili di troppo.

Esercizi e yoga su Netflix con Nike Training Club

Tra un film e una serie tv è possibile allenarsi grazie all’app di Netflix e al programma di Nike Training Club sbarcato sulla piattaforma il 30 dicembre 2022. La collaborazione tra Netflix e l’app di allenamento Nike che annovera i migliori allenatori certificati del brand americano, è pronta ad accompagnarci nel percorso fisico. Dopo il primo lotto lanciato alla fine del 2022, nel corso del nuovo anno ci saranno altre lezioni pensate proprio per l’allenamento in casa. Dai principianti ai più esperti possiamo tonificare e perdere peso con programmi mirati.

Keep, per avere un trainer direttamente a casa

Avere un personal trainer permette di allenarci in modo mirato, ma se lo vogliamo direttamente a casa, possiamo ricorrere a Keep. Con l’app, disponibile su Android, possiamo scegliere il nostro workout preferito in base al livello di difficoltà che fa per noi e a quello che vogliamo ottenere. Di sicuro utilizzando gli esercizi a disposizione (più di 400) potremo bruciare i grassi e tonificare i muscoli lezione dopo lezione senza dover necessariamente ricorrere ad attrezzature specifiche. L’applicazione gratuita (anche se accetta donazioni) prima di iniziare ci chiede le nostre condizioni fisiche, il tempo a disposizione e ci spinge a fissare un obiettivo. In questo modo attraverso i video dei workout (visibili anche senza connessione) possiamo rimetterci in forma secondo i nostri tempi.

Imuscle2 per allenare ogni zona del corpo

Ognuno di noi ha bisogno di rinforzare una zona muscolare ma senza l’aiuto di un esperto non sappiamo come fare. Con l’app Imuscle2, però, sarà molto più semplice. L’applicazione scaricabile gratuitamente su iPhone e Android, è facile da utilizzare. Una volta collegati avremo davanti a noi una riproduzione virtuale del corpo umano: cliccando sulla zona che ci interessa avremo a disposizione dei video tutorial in cui ci vengono spiegati gli esercizi da effettuare compreso lo stretching. Questa app disponibile solo con spiegazioni in inglese, è perfetta sia a casa, che in palestra perché ci illustra anche gli esercizi da effettuare con le macchine specifiche.

8fit per associare allenamento e alimentazione

Per perdere qualche chilo gli esercizi non bastano, anche l’alimentazione ha un ruolo centrale e con 8fit (per iOs e Android) possiamo avere tutto questo a portata di app. Con questa applicazione possiamo sapere quali sono i pasti più sani per noi, realizzare piani alimentari e ricette sane e gustose. Per quanto riguarda gli allenamenti, sono della durata di 15/20 minuti (con la possibilità di aumentare le sessioni in base alla disponibilità). I workout possono essere realizzati tutti a corpo libero e ci aiuteranno a sviluppare la forza muscolare e la resistenza.

Sweatcoin: il giusto incentivo per allenarci

Allenarci può essere difficile, nonostante la buona volontà abbiamo bisogno di un incentivo in più e questo ce lo offre l’app Sweatcoin. Camminare fa bene al corpo, alla mente e al portafoglio! Sfruttando il GPS del cellulare ogni 1.000 passi otteniamo uno sweatcoin: la moneta virtuale può essere spesa nel negozio online dell’app in cui poter acquistare tutto quello che serve per allenarsi, dall’abbigliamento ai gadget o upgrade dell’app. Un modo per migliorare la circolazione sanguigna e nello stesso tempo essere ricompensati per l’impegno.