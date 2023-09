Imprese agricole sempre più digital: in aumento gli investimenti in tecnologie

Quando si sente parlare di agricoltura digitale, il più delle volte si è certi di aver capito male. In effetti sembra quasi impensabile che un settore tradizionale basato sul lavoro diretto, possa incontrare quello del digital innovativo, spesso orientato verso supporti immateriali come può essere l’Intelligenza artificiale.

In realtà il binomio tra questi due settori non è affatto impossibile. Al contrario il loro incontro può dare un impulso positivo all’agricoltura sotto diversi aspetti come una migliore efficienza e una maggiore sostenibilità, tutti aspetti che servono ad affrontare le numerose sfide del futuro.

Questa opportunità ha spinto molte imprese a realizzare investimenti nel campo della digitalizzazione che stanno sempre più concretizzando l’agricoltura 4.0.

L’aumento degli investimenti nell’agricoltura digitale

La tendenza delle aziende agricole ad investire nel digitale non è un evento sporadico. Al contrario, come dimostra un’analisi del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne realizzato su un campione di 800 imprese, rappresenta un nuovo corso.

Da questi dati è emerso che un’impresa su quattro ha intenzione di realizzare investimenti nel settore digitale nel corso del biennio 2022-2024. Inoltre, queste aziende sono prevalentemente a gestione femminile o guidate da Under 35, concentrate soprattutto nel Nord Italia. Gli investimenti vengono orientati in particolare verso tutte quelle innovazioni in grado di ridurre l’impatto dell’agricoltura sull’ambiente. Si tratta di una sensibilità dovuta sia alle direttive europee, sia a una maggiore consapevolezza di dover agire in questa direzione.

Nonostante la buona volontà, il percorso verso l’agricoltura digitale non appare semplice a causa della mancanza di fondi: molti imprenditori infatti si autofinanziano, un fattore a cui si affiancano i costi elevati delle tecnologie. A rendere ancora più tortuoso il percorso c’è anche la mancanza di competenze.

In ogni caso la volontà di investire nel settore rimane alta, perché è ormai certo che i benefici non rientrano più solo nell’ambito della cultura, ma ci sono aspetti positivi per l’intera filiera.

Le tecnologie digitali impiegate dall’agricoltura 4.0

L’utilizzo delle tecnologie digitali, ha il vantaggio di aumentare la produzione agricola in modo efficiente limitando gli sprechi. Tra quelle più apprezzate ci sono:

Droni: permettono di monitorare il campo in tempo reale, mappando il terreno. Molti infatti sono dotati di raggi infrarossi e quindi riescono a rilevare possibili problemi. Questi poi sono ideali per un’agricoltura più sostenibile, perché possono distribuire prodotti biologici o insetti utili all’agricoltura che andrebbero a sostituire i classici metodi antiparassitari

Sensori: installati direttamente sul campo, possono tenere sotto controllo il terreno e pianificare le irrigazioni o la concimazione, riducendo al minimo gli spechi

Agrometeorologia: utilizzando previsioni meteo analizzate in tempo reale si riescono a pianificare le strategie di coltivazione

Big Data: è un sistema che racchiude dati e informazioni acquisite da differenti tecnologie che aiutano gli imprenditori agricoli a prendere decisioni più ponderate

Intelligenza artificiale: ha la capacità di analizzare i big data e effettuare scelte come la somministrazione di antiparassitari quando necessario o l’irrigazione in caso di terreno molto secco. Inoltre, attraverso software specifici può rendere automatiche attività ripetitive e che richiedono molto tempo

Internet of things: consente a diversi strumenti di connettersi e comunicare tra loro, così facendo droni, sensori e satelliti possono collaborare e scambiarsi informazioni su ciò che sta avvenendo in campo

Investire sulle innovazioni digitali, quindi, non significa soltanto garantire un risparmio economico alle aziende agricole e migliorare la qualità dei prodotti, ma anche migliorare le condizioni di chi lavora in questo settore.