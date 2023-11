Domicilio digitale: come funziona e perché sarà utile per tutti

La pubblica amministrazione sta diventando sempre più digitale, perché l’obiettivo è rendere le comunicazioni semplici e veloci per i cittadini. Un altro tassello in questa direzione è stato messo di recente con il domicilio digitale, entrato in vigore il 6 luglio.

Questo nuovo servizio, permette di ricevere via mail comunicazioni ufficiali come ad esempio multe, cartelle esattoriali e tutti quegli avvisi che hanno valore legale, senza dover fare lunghe file agli sportelli. I vantaggi sono molti, ma prima di analizzarli vediamo come funziona.

Come ottenere il domicilio digitale

Come abbiamo visto in precedenza il domicilio digitale corrisponde all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o a un servizio di recapito certificato e qualificato su cui ricevere le comunicazioni con valore legale.

Per ottenere queste comunicazioni è sufficiente esplicitare la vostra volontà di aderire all’indice nazionale dei domicili digitali (Inad) della presidenza del Consiglio dei ministri. Questo è un portale dedicato che si rivolge alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato che non sono tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

Iscriversi all’Inad è totalmente gratuito e volontario e per farlo i privati possono utilizzare tre modalità:

Spid

Carta d’identità elettronica

Carta dei servizi

Per quel che riguarda gli enti, invece, la registrazione deve essere effettuata dal legale rappresentante o da un suo delegato.

Prima di iscrivervi è importante sapere che il domicilio digitale non può essere condiviso con nessuno, neanche con i membri del nucleo familiare.

I vantaggi del domicilio digitale

Alla semplicità dell’iscrizione corrispondono anche una serie di vantaggi non indifferenti. Il primo è che con il domicilio digitale tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione arrivano in tempo reale evitando così ritardi e giacenze. In questo modo ci sarà un importante risparmio di tempo perché non si sarà più costretti a fare lunghe code per ritirare le raccomandate. Inoltre, si potrà approfittare anche di un buon risparmio economico: in effetti c’è un minor utilizzo di carta e vengono abbattuti i costi di spedizione che implicano spese per francobolli e buste.

Infine, la Piattaforma Notifiche Digitali gestita da PagoPa può avvalersi del domicilio digitale per inviare comunicazioni legali. Grazie a questa novità si potranno ridurre i tempi e avere una gestione più semplice e accurata dell’invio e della conservazione degli atti.