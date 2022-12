10 idee per festeggiare il Capodanno in modo virtuale

Come ogni anno arriva immancabilmente la stessa domanda: cosa facciamo a Capodanno? La risposta diventa ancora più difficile se le persone con cui vogliamo trascorrere la notte che ci traghetta verso il nuovo anno sono lontane da noi. Con l’aiuto di internet, però, le distanze possono essere annullate organizzando una festa virtuale.

Come ogni party che si rispetti è importante prepararlo alla perfezione e anche se la festa avviene tramite videochiamata non è detto che non possa essere indimenticabile. Con le idee giuste l’attesa dello scoccare della mezzanotte sarà davvero speciale.

Come organizzare una festa di Capodanno virtuale

Per la buona riuscita della festa di Capodanno è importantissimo partire con una buona organizzazione. La prima cosa da fare è invitare gli ospiti a una riunione tramite Zoom, Skype, Meet o una delle piattaforme online. Per rendere l’invito speciale invece di utilizzare il classico formato standard, possiamo renderlo degno della notte di Capodanno personalizzandolo. Basta creare una cartolina elettronica e la festa è pronta per iniziare! Inoltre, anche se il party si svolge a casa, non è detto che bisogna partecipare in pigiama o tuta. Nell’invito, infatti, possiamo aggiungere un dress code così da rendere la festa ancora più coinvolgente.

Per incoraggiare l’interazione: domande rompighiaccio

Come in quelle dal vivo, anche nelle feste virtuali non tutti i partecipanti si conoscono, allora per rompere il ghiaccio e rendere l’atmosfera più coinvolgente possiamo organizzare una serie di domande. Per rispettare in pieno il clima del 31 dicembre, queste devono essere semplici come ad esempio Quale anno vorresti vivere di nuovo?, Qual è il tuo drink preferito per Capodanno? O i buoni propositi che di sicuro non manterrai per il nuovo anno! Nel caso in cui la festa virtuale è molto “affollata” per rendere più dinamico il gioco, basterà suddividere i partecipanti in più gruppi.

I giochi di società per aspettare la mezzanotte

Quando si organizza una festa, i giochi di società non mancano e con Zoom, Meet o qualsiasi portale di videochiamata, ci sono alcune funzioni gratuite che permettono di dare vita a tante attività divertenti. Uno dei più popolari è quello dei quiz, che permette di coinvolgere molte persone contemporaneamente dividendole in team diversi per divertirsi in compagnia. Se la festa si svolge su Zoom, approfittiamo della lavagna virtuale per giocare a Pictionary. A turno i partecipanti condivideranno con gli altri la propria lavagna, pronti a far indovinare la parola alla propria squadra.

Fuggi dalla stanza prima di mezzanotte: Escape room

Negli ultimi anni l’Escape room è diventato uno dei giochi di società più amati e anche a Capodanno è possibile creare una “stanza di fuga” virtuale. Per rendere l’attività più intrigante possiamo far partire il gioco un’ora prima di mezzanotte: se i partecipanti riescono a uscire prima festeggeranno con gli altri, altrimenti brinderanno al nuovo anno dall'interno della stanza.

Il gioco dei mimi per aspettare il nuovo anno

Trascorrere il Capodanno virtuale non vuol dire rimanere seduti dietro a uno schermo, i partecipanti possono muoversi e divertirsi con i giochi giusti. Uno dei più indicati è quello dei mimi. Ogni partecipante, a turno, deve far indovinare agli altri un oggetto, un personaggio, un animale, un film semplicemente mimandoli. Uno modo semplice e simpatico per far trascorrere il tempo velocemente.

Le canzoni per aspettare l’anno nuovo

Non c’è festa che si rispetti senza la musica e un gioco divertente da fare in compagnia anche se a distanza, è Indovina la canzone! Se organizziamo il party su Zoom possiamo sfruttare la funzione di condivisione della musica. In questo modo l’audio del computer di chi sceglie la canzone da indovinare, sarà condiviso con tutti gli altri, basterà far partire il brano e dare il via alla sfida.

Non ho mai… quest’anno: il gioco per divertirsi e conoscersi meglio

Per divertirsi e conoscersi ancora meglio, un gioco da fare in attesa della mezzanotte è “Non ho mai… quest’anno”. Prima di iniziare i giocatori alzano dieci dita, ogni partecipante a turno dice un’attività che non ha mai fatto durante l’anno: coloro che hanno compiuto l'azione abbassano un dito e se vogliono possono bere un sorso di una bevanda preferita.

I propositi per il nuovo anno

Capodanno è un momento in cui si fanno i buoni propositi e durante la festa possiamo scriverli. Basta inviare un modulo Google e una volta compilato, raccogliere e condividere i propositi sulla lavagna digitale. In questo modo gli ospiti hanno la possibilità di dare i loro suggerimenti e proposte per aiutare gli altri a raggiungere i loro obiettivi.

Presentazione fotografica: per ricordare i momenti più belli

Durante il corso dell’anno ognuno di noi ha avuto momenti felici, raggiunto traguardi importanti e la sera del 31 dicembre è l’occasione giusta per riviverli. Prima della festa i partecipanti inseriranno le loro immagini e video preferiti su piattaforme di condivisione come Google Suite o Dropbox. Dopo averle raccolte non resta che creare un video o una presentazione da proiettare durante la serata.

L’immancabile conto alla rovescia

L’arrivo della mezzanotte è il momento principale della festa di Capodanno e per creare la giusta atmosfera non si può non mostrare l’orologio, l’importante è che sia personalizzato e in tema con la festa. Un aiuto in questo caso ci arriva da piattaforme come timeanddate.com oppure dalla creazione di una serie di sfondi con frasi come "un'ora a mezzanotte" e "trenta minuti a mezzanotte” da aggiornare durante la serata. Se gli ospiti hanno dei fusi orari differenti, poi, possiamo avviare più conti alla rovescia a seconda del paese in cui si trovano e festeggiare di volta in volta l’arrivo del nuovo anno.