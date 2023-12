Feverphone, la rivoluzionaria app che trasforma lo smartphone in un termometro

La tecnologia degli smartphone è evoluta in modo talmente veloce che spesso non si riesce a rimanere al passo dei suoi sviluppi. Non si tratta più di semplici telefoni che vengono utilizzati per chiamare o ricevere telefonate oppure per inviare messaggi di testo. A pochi giorni dal 2024, gli smartphone sono diventati molto di più, come si può evincere dai risultati di uno studio scientifico pubblicato sulla rivista specializzata “Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies”.

Grazie a un’apposita applicazione, ribattezzata in modo non casuale FeverPhone, questi dispositivi possono trasformarsi in strumenti in grado di misurare la febbre. Possibile? E qual è l’accuratezza della misurazione? I risultati sono stati finora sorprendenti.

Come è stata testata l’app FeverPhone

Spesso i termometri utilizzati per uso domestico non sono precisi al 100%, con informazioni che non possono essere completamente corrette. È per questi motivi che alcuni ricercatori dell’Università americana di Washington hanno realizzato l’app FeverPhone. Non c’è bisogno di alcun hardware esterno da aggiungere allo smartphone, il funzionamento si basa sul touchscreen e sui sensori di calore che si trovano normalmente nella batteria del dispositivo.

Questi due elementi riescono a misurare la temperatura corporea della persona, come ben dimostrato dal test condotto dagli stessi ricercatori. I volontari che hanno preso parte alla sperimentazione sono stati circa 40 e la precisione dell’app è stata impressionante. In effetti, la differenza tra la temperatura rilevata da FeverPhone e quella dei termometri tradizionali è stata in media di appena 0,23 gradi Celsius.

Sensori molto accurati

L’idea dell’Università di Washington è stata ispirata, come già anticipato, dalle batterie dei telefoni. I termometri sfruttano infatti i cosiddetti termistori, sensori che stimano la temperatura del corpo di una persona. Proprio i termistori si trovano anche nelle batterie degli smartphone, di conseguenza si è cercato di sfruttare questo funzionamento così simile. Tra l’altro, i ricercatori hanno testato l’app su dispositivi di marche diverse, inoltre sono state usate persino delle apposite periferiche per ottenere informazioni ancora più precise.

A questo punto gli scienziati dell’ateneo americano non vogliano limitarsi ai soli smartphone. L’obiettivo è quello di introdurre FeverPhone anche negli smartwatch, più piccoli e comodi da utilizzare. Vale comunque la pena ricordare come l’applicazione sia ancora in fase di sviluppo, però non si possono negare i vantaggi che potrebbe portare in ambito medico. Secondo gli stessi creatori, si tratta di un importante passo in avanti nel campo della tecnologia applicata alla salute, l’esempio perfetto di come potrebbe essere usata in maniera alternativa.