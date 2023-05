L’innovazione mondiale fa tappa in Italia. A giugno Illuminate 2023

Una tre giorni dedicata all’innovazione, alle nuove tecnologie, all’intelligenza artificiale e alla loro applicazione nei diversi settori della nostra economia e della nostra vita. Dopo la tappa portoghese dello scorso anno, l’edizione 2023 di Illuminate, l’evento internazionale annuale organizzato dall’associazione internazionale dei partner Microsoft (IAMCP), si svolgerà in Italia, in Puglia, e precisamente a Lecce, dal 5 al 7 giugno prossimo.

Abbiamo rivolto qualche domanda a Fabrizio Benvenuto, Presidente del Chapter italiano di IAMCP e Founder di COMMED I A, la società di comunicazione e IT che sta organizzando l’edizione italiana dell’evento insieme a IAMCP Italia, a Microsoft Italia, e alla Regione Puglia.

Fabrizio Benvenuto, Presidente del Chapter italiano di IAMCP e Founder di COMMED I A

Che cosa significa portare in Italia Illuminate?

Una grandissima soddisfazione. Porteremo, insieme al Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, alcuni fra i più autorevoli professionisti e accademici del settore: da Microsoft all’Università di Harvard, passando per alcune fra le più importanti aziende al mondo, con l'obiettivo di contribuire ad accelerare la trasformazione digitale, favorire il networking, informare e formare sulle ultime innovazioni tecnologiche, promuovendo una collaborazione nei vari settori dell'economia e legando sempre di più il mondo accademico con quello aziendale per rispondere alle esigenze crescenti del mercato.

Già, innovazione in tutti i settori

Nel corso di Illuminate 2023 avremo modo di presentare applicazioni in tanti ambiti, per esempio in quello medico, legale, assicurativo, dimostrando come l’innovazione tecnologica produca effetti concreti e benefici nella realtà di tutti i giorni, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità.

Per non parlare della pubblica amministrazione

Vero, tocca un tema di straordinaria attualità. Non è un caso che ad Illuminate 2023 avremo un’intera sala dedicata alla digitalizzazione delle PA e delle smart cities. I fondi del PNRR destinati a questo obiettivo di crescita stanno certamente sostenendo questo processo ma è anche vero che il denaro non basta se non è ben speso, con visione, strategia, competenze tecniche e gestionali. Ne parleremo approfonditamente.

E poi, non da ultimo, il tema caldissimo dell’Intelligenza artificiale

Abbiamo dedicato a questa tematica un’intera sala verticale e un focus, che tratterà di Chat GPT e dell’AI, nonché dell’evoluzione della mixed reality e dei metaversi. A parlarne ad Illuminate 2023 ci saranno gli esperti di Microsoft, che ha investito in OpenAI, la società che ha creato Chat GPT, e ha lanciato pochi giorni fa la nuova versione del suo motore di ricerca Bing, caratterizzata dall'IA alla base del chatbot Chat GPT. Con Hevolus Innovation, la società pugliese leader internazionale nello sviluppo di tecnologie per la customer journey phygital e immersive, parleremo, con il suo Chief Innovation Officer Antonio Squeo, di metaversi e di applicazioni nell’ambito dell’industria e della didattica. Un vero e proprio universo di mondi che andremo ad esplorare insieme, in un mix di incontri formativi, tavole rotonde tematiche, sessioni di networking e aggiornamenti informativi.

Appuntamento ad Illuminate, quindi?

Certamente. Vi aspetto tutti, dal 5 al 7 giugno: è sufficiente registrarsi sul nostro sito www.illuminate2023.eu, scegliendo tra il solo accesso (gratuito) all’evento o anche altri servizi a pagamento. Nella splendida cornice barocca, ci sarà non solo tecnologia, ma anche cultura e conoscenza del territorio. Permettetemi un ringraziamento a quanti hanno colto con noi la sfida di Illuminate. Penso alla Regione Puglia, ma anche ai nostri sponsor tra cui Progress, ai partner, tra cui l’Ordine degli Ingegneri di Lecce, ad Anorc, all’Università del Salento, Comune di Lecce, Provincia di Lecce, Camera di Commercio di Lecce e tanti altri enti e realtà nazionali ed internazionali. L’evento è rivolto a manager, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, studenti, professionisti nei diversi ambiti che a vario titolo sono coinvolti nel processo di trasformazione che non è solo digitale, ma che coinvolge, in maniera trasversale, tutte le discipline e soprattutto le nostre vite e il nostro futuro.