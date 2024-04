ICARO X4, il rivoluzionario robot “agricolo” che uccide funghi e parassiti

Un’agricoltura sostenibile e la necessità di proteggere le piante da attacchi di parassiti sono ormai diventate imprescindibili tanto che ora si incontrano e collaborano grazie a ICARO X4. Il robot sviluppato da Free Green Nature una start up italiana, per la precisione di Colle Umberto (TV) è in grado di controllare e prevenire le malattie fungine che colpiscono i vigneti, in modo del tutto naturale. La caratteristica è quella di utilizzare raggi ultravioletti UV-C e azoto, una soluzione sicura per l’ambiente e le persone.

Un robot che previene le malattie delle vigne

I vigneti sono tendenzialmente esposti ad attacchi di microorganismi come Oidio, Peronospora, Botrite e ICARO X4 utilizzato con costanza previene la comparsa di questi funghi preservando il benessere della pianta.

Il merito è dei pannelli laterali ripiegabili e adattabili dotati di 8 lampade (21 W, 425 mA per lampada) con una lunghezza d’onda di 53,7 nanometri. Il pannello passando a pochi centimetri dalle foglie grazie ai raggi UV-C attiva sulla pianta le difese immunitarie. Nello stesso tempo agisce sul DNA degli agenti patogeni come l'Oidio e la Botrite scomponendoli per impedirgli di attaccare la pianta. Per agire in modo efficiente e nel momento giusto, il robot prima di entrare in azione analizza i dati relativi all’umidità e alla temperatura che gli sono stati forniti dalla stazione meteorologica.

Una struttura sicura

ICARO X4 è un robot estremamente sicuro non solo per l’ambiente, ma anche per le persone. Il merito è della struttura a doppia trave dotata di 4 ruote e ammortizzatori che mantiene il baricentro basso e di conseguenza la massima stabilità anche sui terreni accidentati.

Molto più leggero (circa 1.300 kg) rispetto a un trattore tradizionale, rispetta il suolo perché non crea avvallamenti, al contrario ha una copertura di circa 10/15 ettari. È una cifra che tiene conto di differenti fattori come la pendenza, il fondo o il percorso e le condizioni atmosferiche anche se l’automa è in grado di lavorare di notte e con la pioggia. In questa maniera si riduce del 70% l'uso di fungicidi chimici all’interno delle aziende.

Quello che contraddistingue ICARO X4 come abbiamo visto è la sicurezza, che coinvolge anche l’alimentazione. Il robot ibrido (combina l’energia della batteria al litio con il motore a diesel) abbatte le emissioni di CO2 nell’aria a cui viene associata una bassa rumorosità.

Il vero punto di forza di ICARO X4 è la navigazione. Il robot con il Global Navigation Satellite Systems (GNSS) e l’antenna Real Time Kinematic (RTK) è pensato per ottenere la massima precisione anche nel momento in cui viene gestito da remoto. Dotato di telecamere con intelligenza artificiale e sensori di posizione RTK, infine, ICARO X4 è in grado di evitare sia con la parte posteriore che anteriore gli ostacoli, aiutato tra l’altro da un paraurti basculante anticollisione.