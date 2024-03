L'Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro: "Ecco come sfruttarla per efficientare processi e persone"

Chat GPT, Gemini, Copilot e, ultimo arrivato, Sora. L'intelligenza artificiale sempre più ci accompagna nella quotidianità, facilitando mansioni e aprendo nuovi approcci creativi alla gestione del quotidiano.

Uno strumento che, come tutte le rivoluzioni, non può essere ignorato anche dalle aziende, che invece possono implementarlo per "efficientare processi e persone - racconta Fabrizio Benvenuto dell'agenzia Commed I A - Ovviamente per fare questo abbiamo di professionisti che possano affiancarli e sperimentare con casi concreti, a passi successivi, come adottarla integralmente".